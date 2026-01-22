Usuarios de Nueva EPS podrán reclamar medicamentos nuevamente en Colsubsidio desde esta fecha

Luego de conocerse el embargo por 2,1 billones de pesos que enfrenta la Nueva EPS, se confirmó una noticia que representa un alivio significativo para miles de afiliados: la reanudación en la entrega de medicamentos a través de Colsubsidio.
La interrupción en la entrega de medicamentos se produjo como consecuencia de una millonaria deuda que la Nueva EPS mantenía con Colsubsidio, entidad encargada de la dispensación farmacéutica. Ante la falta de acuerdos financieros, la distribuidora decidió suspender el servicio, lo que derivó en múltiples quejas y en una creciente preocupación por parte de los afiliados, especialmente aquellos con tratamientos crónicos o de alto costo.
En entrevista con Caracol Radio, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez, explicó que la mediación permitió establecer un mecanismo transitorio que garantiza el flujo de recursos y posibilita la reactivación del servicio. Según el funcionario, la prioridad del Gobierno es asegurar el restablecimiento oportuno de la entrega de medicamentos y mitigar los efectos que la suspensión había generado en miles de usuarios en distintas regiones del país, particularmente en Bogotá.
Desde la ADRES se enfatizó que, cuando se presentan disputas de carácter económico entre las EPS y los proveedores, los principales perjudicados son los usuarios. Por esta razón, la intervención estatal buscó evitar una prolongación del conflicto y facilitar acuerdos que, si bien no solucionan de forma definitiva los problemas financieros, sí permiten mantener la continuidad en la prestación del servicio. Las autoridades aclararon que las dificultades económicas de la Nueva EPS no han sido resueltas en su totalidad, pero se logró un consenso que evita una interrupción prolongada en la atención farmacéutica.
¿Cuándo se reanudará la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS?
En cuanto a la reanudación del servicio, el director de la ADRES indicó que la entrega de medicamentos se restablecerá a partir del próximo 10 de febrero en los puntos autorizados de Colsubsidio. En esta primera etapa, el enfoque estará en garantizar que no se presenten nuevas interrupciones y que los usuarios puedan acceder de manera constante a los tratamientos prescritos. El funcionario subrayó que la continuidad en la entrega de medicamentos es fundamental para prevenir complicaciones en la salud de los pacientes y evitar una crisis de mayor magnitud dentro del sistema.
Martínez también señaló que la operación de la Nueva EPS es clave debido al alto número de afiliados que dependen de sus servicios. Una suspensión prolongada no solo afecta a los usuarios, sino que genera presión adicional sobre el sistema de salud en general, al aumentar la demanda en otras EPS y en la red pública hospitalaria. Por ello, insistió en la necesidad de adoptar medidas que permitan estabilizar la operación y fortalecer los mecanismos de control financiero.