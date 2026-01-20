Ante crisis en salud, así pueden los ciudadanos cambiarse de EPS: Proceso es gratis y sencillo

Aunque el sistema de salud en Colombia atraviesa un momento complejo, es fundamental que los ciudadanos cuenten con una afiliación activa a una Entidad Promotora de Salud (EPS), ya que esta condición es la puerta de entrada al acceso a los servicios médicos contemplados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La afiliación no solo garantiza la atención básica, sino también el acceso a tratamientos, medicamentos, procedimientos especializados y servicios de prevención, elementos clave para la protección del derecho a la salud.
En los últimos años, varias EPS han enfrentado dificultades administrativas y financieras que han impactado la calidad del servicio. Algunas incluso han sido objeto de intervención por parte de las autoridades competentes y registran deudas significativas con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos, como ha ocurrido con la Nueva EPS. Este panorama ha generado inconformidad entre los usuarios, quienes en muchos casos reportan demoras en la asignación de citas, dificultades en la entrega de medicamentos o barreras para acceder a especialistas. No obstante, el sistema contempla la existencia de otras EPS que pueden representar una alternativa para quienes buscan una atención más oportuna y acorde con sus necesidades.
La normativa vigente permite a los afiliados solicitar el traslado de EPS cuando consideran que la entidad a la que pertenecen no está respondiendo de manera adecuada a los servicios requeridos, cuando se presentan situaciones especiales que afectan la continuidad de la atención o cuando existen condiciones que justifican el cambio. Este derecho está consagrado como un mecanismo de protección para los usuarios y busca promover la libre elección dentro del sistema de salud.
Es importante destacar que el procedimiento para cambiar de EPS no tiene ningún costo para el afiliado y está regulado por el Decreto 2353 de 2015. Esta norma establece las reglas, condiciones y plazos que deben cumplirse para que el traslado se realice de forma ordenada, segura y sin afectar la prestación de los servicios de salud. Conocer estos lineamientos resulta clave para evitar errores en el trámite y garantizar que el cambio se haga de manera efectiva.
¿Cómo hacer el cambio de EPS en Colombia?
Uno de los requisitos principales para solicitar el traslado es haber cumplido un periodo mínimo de permanencia de un año en la EPS actual. Esta regla busca dar estabilidad al sistema y evitar cambios constantes que puedan afectar la gestión de los servicios. Sin embargo, la misma normativa contempla excepciones que permiten adelantar el trámite antes de cumplir ese plazo. Entre ellas se encuentran el traslado de domicilio a otra ciudad o municipio, la liquidación o retiro del sistema de la EPS a la que se pertenece, o la existencia de fallas reiteradas y comprobables en la atención en salud.
Recomendado: Intervenciones forzosas en EPS empeoran la crisis del acceso a la salud: Procuraduría
Otro aspecto relevante son los tiempos establecidos para presentar la solicitud. El cambio de EPS solo puede solicitarse durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, ya sea de manera presencial en los puntos de atención de la entidad receptora o a través de los canales virtuales que esta tenga habilitados. Una vez la solicitud es aprobada, la EPS, en la cual se hizo el cambio, asume la prestación de los servicios a partir del primer día del mes siguiente, por lo que resulta indispensable verificar que el trámite haya quedado debidamente registrado y aceptado.
En cuanto a los requisitos, el proceso es sencillo y no implica una carga documental excesiva. Generalmente se solicita el documento de identidad vigente, el formulario de afiliación debidamente diligenciado y, cuando aplique, la información correspondiente al núcleo familiar que también será afiliado. Dependiendo del tipo de afiliación o de la situación particular del usuario, algunas EPS pueden requerir información adicional, aunque esto no es la regla general.
Antes de tomar la decisión de cambiar de EPS, es recomendable realizar un análisis cuidadoso de la oferta de la nueva entidad. Revisar la red de clínicas y hospitales con los que tiene convenio, la disponibilidad de médicos especialistas, los tiempos de asignación de citas y la garantía de continuidad en tratamientos en curso, especialmente en casos de enfermedades crónicas o de alto costo, puede marcar la diferencia en la experiencia del usuario.