Varios cambios en índices FTSE para empresas colombianas: Grupo Cibest, ISA y Davivienda verán importantes movimientos

El índice FTSE Global Equity Series para América Latina publicó los resultados de su revisión correspondiente a marzo de 2026, en el que Colombia emerge como uno de los protagonistas del rebalanceo con movimientos relevantes en varios de sus principales emisores bursátiles.
El cambio más destacado para el mercado colombiano es el ingreso de Grupo Cibest directamente al segmento Large Cap del índice. Se trata de una incorporación nueva al universo de grande capitalización, lo que confirma el crecimiento del peso del holding de Bancolombia dentro del universo de inversión institucional global.
Analistas del mercado local como Jairo Agudelo estiman que este evento podría generar flujos de capital cercanos a los $500.000 millones, dada la fecha efectiva del cambio.
Por su lado, ISA también protagoniza un ascenso en la revisión: la compañía de infraestructura eléctrica escala del segmento Mid Cap al Large Cap, reflejo de la expansión de su capitalización bursátil y del peso que ha ido ganando en los mercados de la región, en buena parte impulsado por su presencia en varios países latinoamericanos desde que fue adquirida por Ecopetrol hace varios años.
En el otro extremo del espectro de capitalización, Davivienda hace su entrada al índice en el segmento Small Cap. Si bien es una incorporación en el tramo de menor capitalización, coloca en el radar de los fondos internacionales que utilizan el FTSE como referencia para sus inversiones en mercados emergentes de la región a la entidad, la cual hizo una fuerte apuesta el año pasado con la incorporación de Scotiabank Colpatria, ahora Davibank a sus operaciones.
En conjunto, los tres movimientos consolidan una imagen positiva para la renta variable colombiana dentro del ecosistema FTSE: dos upgrades de categoría y una nueva inclusión, sin ninguna exclusión o degradación para emisores del país en esta revisión. Los cambios entrarán en vigor en la fecha efectiva estipulada por FTSE Russell para el cierre del rebalanceo de marzo de 2026.
Para conocer los cambios de más emisores en otros países de la región consulte el siguiente documento.
