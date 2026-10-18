El director de JMC en Astara Colombia, Noel Ardila Rey, proyecta que el mercado de vehículos nuevos en Colombia cerrará 2026 por encima de 340.000 unidades. Con esa cifra superaría el récord de 2014, cuando se vendieron cerca de 330.000.
Otros directivos del sector consultados por Valora Analitik hablan de entre 315.000 y 320.000.
JMC, fabricante chino de camiones, vehículos comerciales y pick-ups, llegó en 2023 al portafolio de Astara, grupo de origen español que distribuye la marca en el país.
A través de JMEV, su submarca de eléctricos, entró ahora al segmento de SUV con la GSX. Ardila habló del rebote del mercado y de su apuesta por los SUV eléctricos del segmento B, el de los carros compactos, que concentra el mayor volumen de ventas.
¿Cuál era la expectativa para este año y cómo va?
Nosotros y yo creo que todas las marcas, comenzamos de una manera algo conservadora, hablando de 280.000, 300.000, pero el mercado ha venido demostrando que va a pasar por ahí de largo.
¿Cuál es la realidad? Con el comienzo del gobierno anterior, el dólar se subió a 4.800 y el mercado se cayó. Por decirlo de alguna manera, de esos 250.000, 260.000, cayeron a 180.000 y a 200.000. Entonces, si hacemos un cálculo, en esos 2 años se perdieron 130.000 unidades y los carros son unos bienes durables que hay que reponer.
Entonces, el mercado sí o sí tiene que rebotar. El año pasado fueron 260.000, y ese rebote se está viendo obviamente en el número.
Lo segundo, al rebote le ha ayudado mucho la tasa de cambio, sobre todo en el segundo semestre. Tú probablemente planificas los precios de acuerdo con la tasa a la que vas a vender. Lo cual significa que el fin de año va a ser mucho mejor, porque realmente la tasa de hoy la vas a ver a final del año.
Y obviamente eso hace que la gente vuelva a ver unas gamas de carros que antes estaba pensando que no podía comprar.
Las tasas de interés, por más que esté subiendo un poco el Banco de la República, el dólar ayuda, entonces hoy hay créditos. Están llamando a todo el mundo a ofrecerle crédito, a comprar cartera.
Entonces, yo creo que eso, más el que este año ha facilitado mucho este proceso, da 340.000. Yo personalmente considero que debe estar por ese número.
¿Cómo le ha ido a JMC con el sobrecosto que entró en julio?
Teníamos una expectativa muy grande, porque la compañía tiene el 80 % del negocio en camiones, en vehículos comerciales. Es una compañía china enfocada en vehículos comerciales y pick-ups.
Y tuvimos un año muy raro de todas maneras. Las marcas se previnieron de una manera bastante agresiva, especialmente en livianos, para evitar ese 25 %, que finalmente fue en julio.
Si vemos las matrículas de vehículos livianos, en julio y agosto fueron pocas. Y este mes ya va mejor, no recuperándose totalmente, porque no solamente es por el sobrecosto, sino porque el proceso toma casi 2 meses y es un poco complejo.
Nosotros particularmente vamos muy bien, porque lanzamos al mercado un producto adecuado para esta situación, para el cliente que necesita cargar menos tonelaje. Y adicional a eso, yo creo que las casas, anticipándose a ese sobreprecio, bajaron los pedidos; nosotros no los bajamos.
De tal suerte que hoy, donde nosotros nos medimos, que es el porcentaje de camiones livianos de 6 toneladas, tenemos el 50 %. De un promedio en que estamos en los 18 %, 20 %, y nuestra meta es llegar entre el 25 % y el 30 %. Llevamos 2 meses arriba del 50 % gracias a esa estrategia.
¿Cómo les va con los eléctricos?
Ahí tenemos una situación particular ya que nosotros trajimos ese negocio hace 3 años, cuando el mercado era 2 %, es decir, carros eléctricos puros eran 2 % de la industria.
Pensando más en, cuando fuera a reventar, estar ahí, que finalmente tratar de hacer un desarrollo muy grande. Tuvimos una falta de producto empezando el semestre por el tema de la fábrica. Pero ya tenemos todos los vehículos y estamos entrando en el momentum, porque hoy en día los vehículos eléctricos tienen el 18 % del mercado.
Pero el mercado eléctrico que está haciendo volumen hoy en día realmente está en SUV, que tiene el 70 % del mercado. Entonces, entramos a ese 70 % con una alternativa bien interesante, porque estamos ofreciendo un carro C a precio de B. Y sobre todo con una autonomía que no tiene ningún otro: en ciclo chino son 610 km de autonomía.
¿Por qué apostarle al eléctrico?
Resulta que los carros eléctricos se han venido doblando todos los años. Entonces, en el 2022 fue el 1 %, en 2024 fue el 4 %, en 2025 fue el 8 % y en el 26 fue el 15 %. Eso simplemente es matemático y nos dice: Esto es una tendencia lógica, que el año que viene debería ser el 30 % mínimo. Entonces, hacemos la apuesta a que el cliente está trasladándose al eléctrico.
¿Qué viene para el cierre del año?
Lo primero es que nosotros comenzamos este negocio cuando venía de 1.800 vehículos, siendo todos camiones. A pesar de una falta de producto, vamos a hacer casi el doble de las unidades con las que recibimos hace 3 años la marca, que va a ser un número muy interesante.
Vamos a hacer todo el esfuerzo puntualmente en la GSX, porque a nosotros ya nos va muy bien con los camiones y las pick-ups, y el cierre de año realmente lo hemos programado para la GSX.
Y el volumen grande viene para el Salón del Automóvil, que creemos que va a ser realmente increíble. Y eso creo que nos va a permitir abrir una línea de negocio totalmente diferente a lo que se viene haciendo acá.