Vértebra estrena solución para gestionar el pago de los servicios públicos y generar ahorros

Vértebra, compañía especializada en la integración tecnológica y operativa para la gestión masiva de pagos, presentó una nueva solución para empresas y colaboradores.
La iniciativa llega en un contexto en el que los servicios públicos se han visto presionados por el incremento en las tarifas, un fenómeno que impacta la estructura de costos de las organizaciones y las familias colombianas.
Se trata de un nuevo esquema que busca automatizar los pagos, al tiempo que se generan ahorros en el consumo.
De acuerdo con Juan Pablo Rojas, fundador y CEO de la compañía, este modelo ya ha sido implementado por compañías de diversas industrias, incluyendo Primax, Studio F, Davivienda y BBVA. Estas han podido mitigar el impacto de las alzas y fortalecer la eficiencia administrativa a través de dos servicios: la gestión centralizada de pagos corporativos y el programa de bienestar Veci.
En el caso de la gestión centralizada, este sistema está diseñado para consolidar y automatizar el pago de servicios públicos de múltiples sedes a nivel nacional.
En ese sentido, “este les permite a las empresas tener un control riguroso del gasto energético y operativo, asegurando la puntualidad y eliminando sobrecostos por errores en la facturación, lo que se traduce en ahorros operativos directos y una mayor efectividad en las reclamaciones”, explicó Rojas.
El programa Veci, por su parte, es una herramienta de apoyo social que permite generar ahorros de hasta un 25 % en el costo de los servicios públicos del hogar. Con esta solución se ejecuta el pago de servicios públicos de los colaboradores y se les descuenta por nómina.
“El modelo no se basa en subsidios tarifarios, sino en un acompañamiento técnico y educativo que incluye análisis de consumo y capacitaciones en uso eficiente de la energía», señaló el directivo.
De esta manera, el análisis del consumo permite verificar que la eficiencia se traduzca en ahorros reales para el trabajador, promoviendo una cultura de sostenibilidad que nace en la oficina y se traslada a la vivienda.
Cabe recordar que este proceso no genera ningún costo adicional para los trabajadores y permite que reciban el soporte organizado de sus pagos al cierre de cada mes.
