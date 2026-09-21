Video | Bolsa de Colombia iniciará a la expectativa tras semana de corrección

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 18 de septiembre de 2026 en 2.548,22 puntos, registrando al cierre del día viernes una variación semanal de – 1,60 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 23,22 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 2.630 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 2.400 puntos.
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Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $2.07 billones, mostrando una variación fuerte positiva en este ítem de 180,60 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $737.835 millones.
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En una semana negativa para el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, estas fueron las cinco acciones que caen en su acumulado al cierre del viernes.
- En el primer lugar, Promigas (Promigas) que retrocede – 8,54 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones de Pei (Pei) que caen – 7,83 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) que bajaron – 7,00 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de ISA (ISA) que presentaron una contracción de – 6,50 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para el Grupo Bolívar (Grubolivar) que bajó – 4,86 %.
Las acciones de Davivienda Group preferencial (PFDavigrp) suben 11,46 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la semana.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap