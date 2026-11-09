Video | El índice MSCI Colcap retrocede 0,23 % en su acumulado semanal

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 06 de noviembre de 2026 en 2.485,26 puntos, registrando al cierre del día viernes una variación semanal de – 0,23 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 20,18 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 2.630 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 2.400 puntos.
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Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $841.632 millones, mostrando una variación positiva en este ítem de 6,10 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $793.143 millones.
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En una semana negativa para el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, estas fueron las cinco acciones que más caen en su acumulado al cierre del viernes.
- En el primer lugar, Ecopetrol (Ecopetrol) que retrocede – 6,47 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones de Grupo Aval ordinaria (Grupoaval) que caen – 4,23 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de la constructora Conconcreto (Conconcret) que bajaron – 4,21 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de Bac Holding International Corp. (BHI) que presentaron una contracción de – 4,18 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Grupo Aval preferencial (PFAval) que bajó – 3,86 %.
Las acciones de Mineros (Mineros) suben 9,90 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la semana.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap