Marca de perfumería colombiana Voet llega a México; proyecta facturar US$2 millones en el primer año

En medio del crecimiento global de la perfumería de lujo, que prevé un incremento del 8,91 % para 2026 según Mordor Intelligence, la industria colombiana ha comenzado a fortalecer su presencia en mercados estratégicos de la región.
La marca Voet encabeza esta transición al anunciar su llegada a México, expansión con la que proyecta vender más de 20.000 unidades, lo que representaría una facturación cercana a los US$2 millones en su primer año de operación en ese país.
Destacado: Marca de perfumería de autor en Colombia proyecta vender más de US$5 millones en 2026; revela planes de expansión
Con su entrada al mercado mexicano, la firma da el primer paso en su plan de internacionalización regional, que continuará con Estados Unidos, España y Chile. Además, marca un hito para la perfumería de autor nacional al integrarse en los circuitos de consumo premium más exigentes del continente.
De acuerdo con Esteban Velásquez, fundador y CEO de la marca, México representa una plataforma de amplificación continental, por su posición como frontera directa con Estados Unidos y epicentro del segmento de lujo en Latinoamérica.
“Llegamos a México en alianza con Tangerine, una compañía con amplia experiencia en la distribución de marcas de lujo como Gucci, Balenciaga, Cartier y Bottega Veneta, la cual nos permite llegar a los 76 puntos de venta más relevantes del país. Estamos honrados de haber cerrado este acuerdo para que la firma nos represente en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Cancún, Puerto Vallarta y en todo el territorio mexicano. Nuestro objetivo es fortalecer la presencia de VOET en los espacios más relevantes del mercado a través de cadenas especializadas, boutiques premium y con distribuidores clave”, afirmó el fundador y CEO.
Para 2027, la marca colombiana estima lograr una facturación mínima de US$3 millones en México, aprovechando la solidez del consumidor en este país, y escalar sus ingresos hasta alcanzar los US$4 millones para 2028. Además, estima cerrar el 2026 con más de 110 puntos de venta activos.
Así mismo, Velásquez destacó que la representación exclusiva de Tangerine también abre la posibilidad de crecer a otros mercados internacionales donde el grupo mexicano tiene presencia.
En paralelo a este despliegue geográfico, la compañía colombiana está transformando su portafolio hacia un concepto de belleza integral, pues tras el reciente lanzamiento de su novena referencia, Sacred Tonka, desarrolla una línea de body care y skin care que prevé lanzar hacia finales de 2026.