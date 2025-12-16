Marca de perfumería de autor en Colombia proyecta vender más de US$5 millones en 2026; revela planes de expansión

La perfumería de nicho empieza a crecer en Colombia con Voet, la nueva marca de perfumería de autor anunciada por Esteban Velásquez, cofundador de Monastery.
Y es que de acuerdo con datos de Grand View Research, la industria de la perfumería de nicho podría crecer un 4,3 % en América Latina para 2026, con una proyección de superar los US$3.200 millones a 2030.
En ese contexto, Velásquez reunió a cuatro perfumistas del mundo para crear la marca, responsables de fragancias desarrolladas para casas como Xerjoff y Clive Christian.
Su objetivo, según explicó, fue construir una marca que devolviera al perfume su carácter artístico, en un mercado saturado por la producción masiva, convirtiéndose en la única marca en el mundo que integra tres artes en un mismo perfume.
“Quisimos crear un producto que uniera tres artes en una sola experiencia: el arte del perfume, desarrollado junto a algunos de los mejores perfumistas del mundo; el arte de la botella, concebida por escultores expertos; y el arte del empaque, donde cada familia olfativa se expresa a través de una paleta de colores propia que ayuda a contar su carácter”, explicó el cofundador de Monastery.
Proyecciones y fragancias de Voet
Voet proyecta ventas superiores a los US$5 millones en 2026, y llegar a Estados Unidos, Europa y México, con el objetivo de posicionar a Colombia como el nuevo epicentro de la perfumería de lujo en la región.
Con relación a los extractos de las fragancias, informó Velásquez que son traídos de España y Francia, sin embargo, todo el proceso final se realiza en Colombia “porque queríamos darle un sello auténticamente artesanal y hecho en casa. Nuestro objetivo es posicionar al país como el nuevo epicentro de la perfumería de nicho en América Latina”.
Asimismo, resaltó que han desarrollado cinco familias olfativas: acuosos, cítricos, frutales, amaderados y orientales, creadas para que cada persona encuentre una esencia que conecte con su estilo.
Además, cuentan con cuatro perfumes unisex que se adaptan al pH de cada persona, sin importar si es hombre o mujer. A esta propuesta se suman dos fragancias más femeninas y una masculina, completando un portafolio pensado para distintos gustos y personalidades.