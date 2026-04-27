¿Goodyear se va de Colombia?: Sindicato aclaró situación y desacuerdos con la empresa

La empresa fabricante de llantas Goodyear estaría evaluando el cierre de su planta ubicada en el municipio de Cerrito, en el Valle del Cauca, y su eventual salida del país.
La alerta fue dada a conocer a través de la red social X por el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Iván Díez Vélez, quien aseguró que la eventual decisión implicaría la pérdida de cerca de 800 empleos directos y más de 4.000 puestos de trabajo indirectos.
Según el dirigente sindical, se trataría de una de las afectaciones laborales más relevantes en el sector industrial en los últimos años.
No obstante, desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Caucho, Plástico, Polietileno, Sintéticos y Derivados (Sintraincapla) han manifestado que no tienen confirmación oficial sobre un eventual cierre de operaciones por parte de la multinacional en Colombia.
De acuerdo con información divulgada por Caracol Radio, el presidente del sindicato, Carlos Ramírez, indicó que la noticia ha generado incertidumbre entre los trabajadores, pero reiteró que, hasta el momento, no existe una comunicación formal por parte de la empresa.
El dirigente sindical explicó que el tema comenzó a tomar fuerza tras la finalización de una huelga que se extendió por más de 40 días en la planta, en la que participaron más de 230 empleados.
¿Cuáles son las exigencias de Sintraincapla?
Durante ese periodo, los trabajadores reclamaron mejoras salariales para lo que resta del año y condiciones laborales más favorables.
Asimismo, recordó que el pasado 10 de marzo se presentaron desacuerdos en la negociación de las peticiones sindicales, proceso que incluso contó con la mediación del Ministerio de Trabajo.
Pese a ello, las partes no lograron alcanzar un acuerdo definitivo, lo que prolongó el conflicto laboral.
Desde Sintraincapla también señalaron que, en caso de que se materialice cualquier decisión empresarial, esta deberá respetar los principios de progresividad de los derechos laborales y garantizar los procedimientos legales correspondientes. En esa línea, insistieron en que la compañía no ha compartido información oficial sobre una eventual salida del país.