Warner Bros. Discovery, dueño de CNN y HBO Max, evalúa posible venta: así sería el millonario negocio

Warner Bros. Discovery (WBD), matriz de CNN, HBO Max y la franquicia Harry Potter, confirmó este 21 de octubre que está considerando una venta total del conglomerado tras recibir ofertas de múltiples interesados.
Según Reuters, las acciones subieron un 10,5 % tras conocerse la noticia. Entre los potenciales compradores figuran Netflix, Comcast y Paramount Skydance, liderada por David Ellison, que ya habría hecho una oferta inicial de US$20 por acción, considerada insuficiente por WBD.
La empresa había anunciado en junio un plan para dividir sus operaciones entre Warner Bros. (entretenimiento y streaming) y Discovery Global (televisión por cable).
Este movimiento busca separar un negocio en expansión del que enfrenta declive por la caída de la TV lineal y la migración de audiencias al streaming. De concretarse una venta o escisión, sería una de las transformaciones más significativas en Hollywood, forzando a otros gigantes mediáticos a revisar sus estructuras.
¿Quiénes están interesados?
El grupo Paramount Skydance, respaldado financieramente por Larry Ellison —cofundador de Oracle—, encabeza los acercamientos. Analistas citados por Reuters señalaron que los recursos del clan Ellison y su cercanía con el presidente Donald Trump podrían facilitar la aprobación regulatoria en EE. UU. Netflix y Comcast también figuran entre los interesados, aunque no hay confirmación oficial.
Y es que Warner Bros. Discovery, nacida de la fusión de WarnerMedia y Discovery Inc., tiene altos niveles de deuda y enfrenta el reto de monetizar su vasto catálogo en un mercado cada vez más competitivo. Según el analista Paolo Pescatore, “todas las carreteras en Hollywood conducen a la consolidación”.
Por ello, la compañía evalúa, además de una venta total, una posible escisión que permita fusionar Warner Bros. con Discovery Global bajo una estructura separada.
La decadencia de los medios tradicionales, impulsada por el abandono de la televisión lineal, así como el traslado de audiencias y anunciantes a las plataformas de streaming, ha obligado a las empresas de medios tradicionales a repensar sus estructuras comerciales.