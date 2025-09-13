La fintech colombiana Wasticredit, especializada en préstamos en línea de bajo monto, anunció el nombramiento de Pamela Hernández Erzísnik como su nueva Chief Executive Officer (CEO).
Con esta designación, la compañía busca consolidar su crecimiento y reafirmar su propósito de impulsar la inclusión financiera en el país.
Hernández es abogada egresada de la Universidad de los Andes, con opción en Economía, y cuenta con un MBA en Emprendimiento de la Universidad Complutense de Madrid. Su formación le ha permitido combinar conocimientos jurídicos y económicos con un enfoque estratégico en la gestión empresarial.
El perfil de la nueva CEO de Wasticredit
La nueva CEO de Wasticredit inició su carrera en la Superintendencia de Industria y Comercio (2011–2012), donde ejerció como secretaria privada de la Jefatura de Talento Humano.
Más tarde, entre 2012 y 2015, asumió la dirección regional de Ausbanc para Latinoamérica, Estados Unidos y Reino Unido, liderando proyectos de expansión y posicionamiento internacional.
Su experiencia empresarial se fortaleció entre 2016 y 2018, al dirigir Paneco Colombia de Duty Free Américas, gestionando operaciones comerciales y equipos multiculturales.
Posteriormente, desde 2018, ha liderado Finsana, compañía internacional especializada en soluciones fintech basadas en ciencia de datos y marketing. En este rol, también ha impulsado el posicionamiento de Wasticredit dentro del ecosistema colombiano.
Con este nuevo liderazgo, la empresa se enfoca en ampliar el acceso a créditos responsables, promoviendo la transformación digital y la democratización de los servicios financieros.
Hernández llega con una visión centrada en la innovación y en la generación de oportunidades para quienes enfrentan barreras en el sistema bancario tradicional.
“El propósito es consolidar a Wasticredit como una alternativa confiable, ágil e inclusiva, que acompañe a los colombianos en la construcción de un historial crediticio responsable”, afirmó la ejecutiva tras su nombramiento.
La llegada de Pamela Hernández Erzísnik refuerza el compromiso de Wasticredit con la inclusión financiera, apostando por un liderazgo con experiencia internacional y capacidad de transformación en el sector fintech.