Hoteles de Wyndham en Barranquilla presentan balance positivo y revelan inversiones para 2026

Wyndham Hotels & Resorts destacó la operación de las propiedades hoteleras Howard Johnson By Wyndham Versalles y Wyndham Garden Barranquilla, las cuales cierran 2025 con reconocimientos y un compromiso de expansión y mejora continua de sus servicios.
En primer lugar, Howard Johnson By Wyndham Barranquilla celebró su cuarto año consecutivo ocupando un lugar en las clasificaciones de una de las plataformas más consultadas por viajeros.
En 2025, la propiedad logró ascender al tercer nivel del programa Wyndham Green, posicionándose como el primer Howard Johnson en toda Latinoamérica —y apenas el tercero en el mundo— en alcanzar este nivel de compromiso sostenible.
Durante este año, el hotel también obtuvo el sello Travel Proud otorgado por Booking.com, lo que le permitió participar en iniciativas dirigidas al fortalecimiento de la comunidad LGBTQ+. Además, mediante una auditoría interna de calidad realizada por la cadena Wyndham Hotels & Resorts, la propiedad alcanzó una calificación de 94 puntos.
Por último, Howard Johnson se consolidó entre los 10 hoteles con mayor número de afiliaciones a Wyndham Rewards en Latinoamérica durante 2025.
Con miras al 2026, el hotel proyecta continuar invirtiendo en la mejora permanente de sus instalaciones: mantenimiento continuo de áreas comunes, dotación de habitaciones y renovación de zonas húmedas.
Balance de Wyndham Garden Barranquilla y proyecciones
Por su parte, Wyndham Garden Barranquilla obtuvo la mejor calificación en su historia tras una auditoría de calidad, con 96,77 puntos. Mientras que, en materia de sostenibilidad, el hotel también alcanzó el nivel tres de Wyndham Green.
Durante 2025, Wyndham Garden Barranquilla ingresó al Top 10 regional (Centroamérica, Andes y Caribe) tanto en evaluaciones de experiencia de huésped —medidas por la plataforma de retroalimentación Medallia—, como en afiliaciones a Wyndham Rewards.
De cara a 2026, la propiedad anunció la futura ampliación con una segunda torre, proyecto que se encuentra en fase de evaluación conforme a las necesidades de sus clientes y la demanda creciente.