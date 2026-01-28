Yango Colombia aterrizó con un nuevo servicio en Medellín. La plataforma de movilidad habilitó la función Transport, un servicio que facilita la planificación de viajes en la SuperApp y los desplazamientos por la ciudad.
Con este servicio, los usuarios pueden acceder a los horarios de 263 rutas en la capital de Antioquia, incluidos el metro, el metrobús, los teleféricos y el tranvía. Tras seleccionar esta opción e ingresar un destino, la plataforma muestra múltiples opciones con trayectos detallados, tiempos de viajes estimados, horarios y puntos de transbordo.
En el caso de Bogotá, la función llega con una actualización. Ahora, los usuarios tendrán la oportunidad de acceder a 895 rutas con miras a consolidarse como una opción confiable tanto para los trayectos diarios como para los viajes turísticos.
Mark Bitton, country manager de Yango Colombia, explicó que “el lanzamiento en Medellín y la experiencia notablemente mejorada en Bogotá reflejan directamente nuestra misión de empoderar a los usuarios colombianos con herramientas de movilidad confiables y eficientes”.
Esta actualización se suma a la alianza anunciada por la compañía en 2025 con el Instituto de Tránsito de la Gobernación del Atlántico, por la cual se implementó la función de Transport para digitalizar, optimizar y hacer seguimiento en tiempo real de las rutas que van desde Malambo, Sabanagrande y Soledad hacia Barranquilla en beneficio de los usuarios de la región.