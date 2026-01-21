En Bogotá, cerca del 35 % de los viajes que se realizan a diario se hacen a través del transporte público, que incluye TransMilenio, SITP y TransMicable. Si bien para poder ingresar y movilizarse por las rutas que componen el sistema se requiere de la tarjeta TuLlave, esta ya no es la única opción.
De un tiempo para acá, el Distrito viene trabajando en ampliar las alternativas de pago para facilitar el acceso de los usuarios. Entre ellas, el poder pagar el pasaje con la tarjeta de crédito o débito en algunas estaciones habilitadas para ese propósito.
Puntos de TransMilenio con esta función disponible
De momento, este sistema de pagos abiertos está habilitado en el Portal Norte – Unicervantes y en la estación El Tiempo – Cámara de Comercio de Bogotá.
En los puntos de acceso, las personas pueden acercar al lector del torniquete su tarjeta bancaria y el pago será validado por la red bancaria que se encarga de verificar características como la autenticidad de la tarjeta y su vigencia.
Tenga en cuenta que este tipo de pagos solo aplica para los plásticos de las franquicias Mastercard y Visa. Además, si la cuenta bancaria está asociada a una billetera digital, se puede acceder acercando el celular o el reloj inteligente.
También es importante aclarar que los beneficios asociados a la tarjeta TuLlave (transbordos gratuitos, viaje a crédito cuando no hay saldo, etc.) son exclusivos de este método de pago.
Destacado: Antioquia revivirá su histórico ferrocarril con inversión de $1,7 billones
Recarga en línea
Como parte de estas mejoras, el distrito también tiene habilitada la opción de hacer recargas de manera digital con miras a que los usuarios eviten las largas filas.
El plástico oficial del sistema se puede cargar a través de la aplicación Maas, TransMiApp o el portal bogota.gov.co. Una vez realizado el proceso, la recarga se debe activar en los puntos identificados con el sello en las entradas o taquillas de las estaciones.
Es importante señalar que la tarifa unificada para trasladarse por el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) es de $3.550 para 2026.