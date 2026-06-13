Finanzas personales

El certificado que deben presentar miles de pensionados en Colombia para evitar perder su mesada

Los fondos de jubilación en el país tienen suelen solicitar algunas actualizaciones a los pensionados en Colombia.

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semanas de pensiones en Colombia
Imagen: Tomada de la cuenta oficial en X del DPS

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Miles de pensionados en Colombia deben cumplir una serie de requisitos ante los fondos de jubilación del país, ya sea Colpensiones o una de las administradoras privadas.

De acuerdo con la ley, se deben llevar a cabo actualizaciones para mantener informado al fondo y, de esta manera, no poner en riesgo la correcta entrega de la mesada.

pensionados en colombia
Pensionados en Colombia. Imagen: Alcaldía de Ibagué

Justamente, todos los pensionados en Colombia que cambien su cuenta de ahorros deben informar a sus respectivos fondos sobre esta actualización para seguir recibiendo el pago cada mes.

Sin embargo, hay otros jubilados que deben tramitar requisitos adicionales por su condición o por su tipo de jubilación.

Pensionados en Colombia que deben hacer una importante actualización de información

De esta manera, y de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, el estado de invalidez puede ser revisado cada tres años, a solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente, tanto en Colpensiones como en los fondos privados de pensiones o las Administradoras de Riesgos Laborales.

La norma vigente agrega que los pensionados en Colombia también tienen derecho a solicitar la revisión, en cualquier momento y por iniciativa propia, si consideran que su condición ha empeorado y requieren un reajuste de la mesada.

pensionados que no cumplan con importante trámite podrían suspenderles la mesada
Imagen: Valora Analitik

Recomendado: A estos pensionados en Colombia no les entregarán prima de mitad de año

En estos casos, los fondos pensionales solicitan a los titulares de las mesadas la historia clínica completa y actualizada. Además, se debe adjuntar el formulario de solicitud de revisión, el documento de identidad y los exámenes puntuales que sean requeridos.

Tags: pensionados en Colombia
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