Z Air anuncia regreso de la ruta Medellín – Curaçao; estos son los detalles

Z Air, de la mano de la Oficina de Turismo de Curaçao, anuncia el regreso de su vuelo directo entre Medellín y Curaçao a partir del 24 de noviembre de 2025.
“Desde la Oficina de Turismo de Curaçao hemos visto cómo la isla sigue consolidándose como uno de los destinos favoritos para los viajeros colombianos. Hasta septiembre de 2025, más de 39,700 colombianos visitaron Curaçao, lo que representa un crecimiento del 16 % frente al mismo periodo del año anterior. Medellín continúa siendo el segundo mercado emisor más importante del país, por lo que la reanudación de vuelos directos desde la ciudad es una gran noticia para el turismo y la conectividad entre ambos destinos”, señaló Elaine Francisca, de la Oficina de Turismo de Curaçao.
Cabe resaltar que el regreso de Z Air a una de sus rutas más populares marca un nuevo hito para la aerolínea, que operará el trayecto Medellín–Curaçao con su más reciente incorporación a la flota: el Embraer ERJ-140, un jet moderno diseñado para ofrecer mayor comodidad, velocidad y fiabilidad a los pasajeros.
Z Air comenzó a operar esta ruta por primera vez el 2 de diciembre de 2021, utilizando la aeronave SAAB 340B. Tras una pausa en abril de 2023, la conexión se reanudará el próximo 24 de noviembre de 2025.
Así las cosas, la ruta Curaçao–Medellín operará dos veces por semana, los lunes y viernes, con los siguientes horarios (horas locales de cada país):
- CUR → MDE: 09:30 a.m. – 10:00 a.m.
- MDE → CUR: 11:00 a.m. – 1:30 p.m.
Los boletos ya están disponibles en www.flyzair.com, así como en las oficinas de venta de Z Air y agencias de viaje asociadas en Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten y Colombia.