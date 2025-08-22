Latam Pass y Cabify se unen para ofrecer más beneficios a los viajeros: acuerdo permitirá acumular millas

Cabify y Latam Pass anunciaron nueva alianza en Colombia que busca integrar, de forma más fluida y sostenible, la experiencia de viaje de millones de usuarios. Este acuerdo permitirá acumular millas por cada trayecto realizado en la app.
“Esta alianza con Latam Pass nos permite integrar la movilidad terrestre dentro de las ciudades con la movilidad aérea del país. Como parte del compromiso con una movilidad segura, eficiente y sostenible, esta colaboración refuerza el propósito de conectar a las personas con destinos, experiencias y nuevas oportunidades”, afirmó Daniel Schlesinger, country manager de Cabify Colombia.
Así funciona la alianza
Desde ya, lo usuarios de Cabify en Colombia pueden vincular su cuenta Latam Pass y acumular millas con cada trayecto. Los beneficios incluyen:
– 1 milla Latam Pass por cada $10.000 gastados en viajes en la app de Cabify.
– 150 millas de bienvenida para quienes se registren por primera vez en Cabify y completen al menos un viaje durante su primer mes.
“Esta alianza con Cabify fortalece el ecosistema de Latam Pass al integrar soluciones de movilidad urbana que acompañan a nuestros socios desde el inicio hasta el final de sus viajes. Nuestro compromiso es seguir ampliando las oportunidades para que las personas puedan acumular y canjear millas en su día a día, no solo al volar, sino también a través de experiencias cotidianas y relevantes”, aseguró Cristián Ortiz, CEO Latam Pass y vicepresidente ejecutivo de Latam Airlines Colombia.
¿Cómo acceder a los beneficios?
- Tener una cuenta Latam Pass activa (registro gratuito en https://latampass.latam.com).
- Seleccionar Latam Pass como programa de fidelización en la aplicación de Cabify.
- Comenzar a acumular millas con cada viaje.
Para más detalles puede consultar en: https://cabify.com/l/co/pasajeros/latam-pass