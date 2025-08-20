Avianca y Lifemiles anuncian cambio clave en check-in del aeropuerto El Dorado: ¿De qué se trata?

Como parte de la inversión superior a US$800 millones anunciada para 2025, que contempla el fortalecimiento de la flota, mejoras en el servicio y nuevas rutas business class, Avianca y su programa de lealtad LifeMiles anuncian la apertura de tres nuevos espacios para viajeros premium en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Estas áreas ampliarán la oferta de servicios y elevarán el confort con atención personalizada durante el segundo semestre de este año.
Los socios Elite y viajeros premium contarán con el exclusivo Insignia Check-In, un espacio preferencial diseñado para la atención de los pasajeros Insignia y socios Diamond y Concierge.
Adicionalmente, Avianca y Lifemiles inviertieron en la renovación de la infraestructura de la Sala Avianca Diamond Nacional y la apertura de la nueva Sala Avianca Diamond Internacional en El Dorado, espacios creados para ofrecer mayor confort, exclusividad y una experiencia premium en cada etapa del viaje.
“Cada etapa del viaje debe transformarse en un momento único, por eso fortalecemos nuestra propuesta para viajeros premium y socios Elite, brindándoles más confort y exclusividad desde su llegada al aeropuerto hasta su destino final”, explicó Jaime Manso, vicepresidente senior de Lealtad y Lifemiles de Avianca.
Y agregó que la nueva experiencia Insignia Check-in, la apertura de la nueva Sala VIP Diamond nacional y la remodelación de la Sala VIP Diamond Internacional en Bogotá, son muestra del compromiso por ofrecer el mejor servicio.
¿De qué se trata Insignia Check-in?
Este nuevo servicio ubicado en El Dorado, está diseñado exclusivamente para viajeros Insignia y socios Diamond y Concierge. Los servicios personalizados son:
– Asistencia dedicada: agentes especializados que guían a los viajeros desde su llegada.
– Un solo punto de atención: un proceso rápido y fluido para todas las necesidades.
– Hospitalidad premium: un servicio que supera las expectativas de un simple chequeo
– Acceso a nuevas salas VIP en Bogotá: confort y exclusividad renovados.
Los pasajeros Insignia y socios Diamond y Concierge podrán acceder además a cambios o ajustes en itinerarios, consultas del programa, upgrades, entre otros beneficios.
La nueva sala VIP Avianca Diamond nacional en El Dorado ahora ofrecerá una experiencia premium que combina tecnología, arte y relajación. Los viajeros disfrutarán de una experiencia multisensorial con exposición de arte, ambientación olfativa y una biblioteca con obras de artistas internacionales. Además, contará con dos zonas de relajación y un área de descanso, que le permitirán desconectarse.
Por su parte, la renovación de la sala VIP Avianca Diamond Internacional en Bogotá tendrá un enfoque de exclusividad y diseño. Inspirado en la geografía y las montañas colombianas, este nuevo espacio resaltará dentro de su experiencia gastronómica la tradición del café, combinada con una oferta de cabinas insonorizadas para el trabajo, zona de spa, entre otros.
Estos dos nuevos servicios se integran a la red de 11 salas VIP Avianca en el mundo.
Cabe mencionar que ‘Insignia’ by Avianca es una experiencia de clase ejecutiva de lujo en vuelos hacia y desde Europa, diseñada para ofrecer un mayor nivel de confort y privacidad. Esta experiencia incluye asientos tipo ‘flatbed’ reclinables a 180°, menús de alta cocina creados por chefs reconocidos, y un amenity kit exclusivo. Además, los pasajeros tienen acceso a salas VIP y atención prioritaria en el aeropuerto.