Cementos Argos y Holcim son los dos grandes jugadores del mercado cementero colombiano. Lo anterior sería consecuencia de la salida parcial de Cemex, que para 2025 se ubicaba como la segunda empresa con mayor participación.
De esta manera, la desinversión de Cemex implicaría una reconfiguración del sector, en la que Cementos Argos y Holcim representarían cerca de 63 % del mercado, mientras que 37 % restante se distribuiría entre Alión, Ultracem, Cementos Oriente, Fortecem, Cementos Tequendama, Cemento Vallenato y otros productores.
Según se señaló, este escenario se materializaría una vez quede completamente cerrada la transacción entre Holcim y Cemex. De acuerdo con Holcim, se espera que esta inversión en Colombia amplíe sus operaciones al sumar más de 20 centros de producción, entre ellos la planta de cemento Caracolito, la estación de molienda Santa Rosa y cerca de dos decenas de plantas de concreto premezclado.
Bancolombia manifestó que, al ser las regiones central y Caribe las que concentran las principales plantas cementeras del país, esto favorece a jugadores como Cementos Argos y Holcim, ya que les permite optimizar costos de transporte, sostener sus participaciones de mercado y ampliar su cobertura comercial.
A lo anterior agregó que la ubicación de las plantas, junto con su capacidad instalada, será clave para lograr una expansión internacional. Esa ventaja podría ser capitalizada por Cementos Argos, Ultracem y Holcim, debido a que sus operaciones se encuentran cerca de puertos y corredores estratégicos. Según la entidad financiera, considerando tanto los costos directos como indirectos, Centroamérica, los países del Caribe y EE. UU. serían los destinos más atractivos para este mercado debido a su proximidad.
—