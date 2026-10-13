ABB suministrará la infraestructura eléctrica para las 1.000 viviendas que entregará Adopta un Hogar, iniciativa de Grupo Argos y Nicky Jam

ABB, líder global en tecnología de electrificación y automatización, anunció su vinculación oficial como aliado clave del programa Adopta un Hogar. A través de esta alianza, la compañía aportará la totalidad de los interruptores, tomacorrientes y breakers necesarios para la construcción de 1.000 viviendas ubicadas en diversas regiones de Colombia, una iniciativa impulsada de manera conjunta por Grupo Argos, la Fundación Grupo Argos y Nicky Jam.
Con esta participación, ABB amplía un compromiso que comenzó en el departamento del Chocó. En su fase inicial, la multinacional suministró los componentes del sistema eléctrico para la primera vivienda piloto de Adopta un Hogar en Quibdó, construida para la familia de Darling Asprilla.
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Tecnología y seguridad en el hogar
El aporte técnico de ABB se concentrará en tres elementos esenciales para garantizar la seguridad de cualquier red eléctrica residencial: interruptores, tomas de corriente y breakers (tacos). Cumpliendo la función de proteger los circuitos internos contra sobrecargas o fallas eléctricas, y aportando a la seguridad de las viviendas.
La alianza con Adopta un Hogar permite a la multinacional transferir su portafolio tecnológico, diseñado habitualmente para las grandes industrias, edificios inteligentes e infraestructura, logrando aportar de manera significativa la reconstrucción y el desarrollo residencial del país.
“Cuando entendimos la dimensión del desafío, vimos que nuestra mejor forma de contribuir era hacerlo desde aquello que conocemos. Una vivienda reconstruida debe ser, ante todo, un espacio seguro para una familia. Por eso nos sumamos a Adopta un Hogar aportando los elementos eléctricos para las 1.000 viviendas. Creemos que la reconstrucción se acelera cuando cada organización pone su conocimiento y sus capacidades al servicio de un mismo propósito”, señaló Juan Carlos Orjuela, gerente de Desarrollo de Negocios de ABB Colombia.
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Un modelo de colaboración multisectorial
El programa Adopta un Hogar tiene el compromiso de entregar 1.000 viviendas en el país, destinando 500 de ellas específicamente al departamento del Chocó. Para lograrlo, promueve un esquema donde las empresas participantes no limitan su apoyo a donaciones económicas, sino que integran directamente aquello que mejor saben producir, operar o ejecutar.
Para la primera casa cooperaron el Ejército Nacional, Haceb, Pintuco, Rotoplast, la Fundación Grupo Argos y ABB, contando además con la articulación territorial de la Gobernación del Chocó y la Alcaldía de Quibdó.
Actualmente, la iniciativa reúne la solidaridad de más de 6.400 personas y 200 empresas aportantes, bajo el liderazgo permanente de Grupo Argos y Nicky Jam. Asimismo, el proyecto se ejecuta en estrecha coordinación con las políticas habitacionales del Gobierno Nacional, el Fondo Milagro, el Ministerio de Vivienda, la oficina de la Primera Dama, así como gobernaciones y alcaldías locales de las zonas afectadas.