Diciembre cerró con un cambio importante en la legislación laboral. A partir del 25 de diciembre, el recargo nocturno tuvo un adelanto de dos horas para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2466 de 2025 (reforma laboral).
Para entender qué efectos tendrá este ajuste en los horarios y dinámicas de trabajo de los empleados en Colombia, le contamos algunos puntos claves a tener en cuenta.
¿Qué cambia con la norma?
La reforma laboral establece que la jornada de trabajo nocturna empezará contar a partir de las 7:00 p.m. e irá hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. Con este ajuste, el recargo nocturno comenzó a reconocerse desde el inicio de esa franja horario y no desde las 9:00 p.m. como antes lo señalaba la norma.
Esta modificación implica que cualquier trabajador que preste sus servicios en ese rango de tiempo tendrá derecho a que se le reconozca este beneficio.
¿A cuánto equivale este recargo?
El recargo nocturno es igual a un 35 % adicional sobre la hora ordinaria. No obstante, esta medida contempla algunas excepciones.
En esa lista se incluyen los trabajadores que desempeñan sus funciones en turnos sucesivos. Según la normativa vigente, cuando se pactan jornadas de hasta seis horas diarias y 36 horas semanales para garantizar la operación continua de la empresa, no procede el pago de recargo nocturno ni de recargos por trabajo dominical o festivo.
Y… ¿cómo se calcula?
Para calcular el recargo nocturno, se toma el valor de la hora ordinaria —obtenido a partir del salario mensual y el total de horas laborales— y se multiplica por 0,35. El resultado de esta operación es el monto que se suma al valor base de la hora trabajada.
Para tener una imagen más clara, hasta el 25 de diciembre de 2025, y teniendo como punto de referencia el salario mínimo ($1’423.500) la hora de trabajo nocturno en días hábiles tenía un valor de $6.189. A partir de esa fecha, pasó a costar $8.355.
Lo anterior, considerando que el trabajador recibe un extra aproximado de $2.265 por cada hora laborada después de las 7:00 p.m.
La jornada laboral máxima
La reforma laboral mantiene la reducción paulatina estipulada con la Ley 2101 de 2021. Esta señala la duración máxima que tendrá la jornada de trabajo semanal, transición que se ha llevado a cabo de la siguiente forma:
– El 15 de julio de 2023 la jornada ordinaria se redujo a 47 horas semanales.
– El 15 de julio de 2024 la jornada ordinaria pasó 46 horas semanales.
– El 15 de julio de 2025 llegó a 44 horas semanales.
– El 15 de julio de 2026 se regulará definitivamente la jornada laboral en 42 horas semanales.
