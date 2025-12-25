Trabajadores en Colombia estrenan nuevo aumento en su sueldo: Esto les comenzarán a pagar

Los trabajadores en Colombia enfrentarán un cambio relevante a partir de este jueves 25 de diciembre, como consecuencia de la entrada en vigor de varios ajustes contemplados en la reforma laboral, sancionada mediante la Ley 2466 de 2025.
Esta normativa introduce modificaciones sustanciales en aspectos clave de la relación laboral, especialmente en lo relacionado con la organización de las jornadas de trabajo y el reconocimiento de pagos adicionales asociados a determinados horarios. El objetivo central de la reforma es actualizar el marco legal vigente para responder a las dinámicas actuales del mercado laboral y fortalecer la protección de los derechos de los trabajadores.
En este contexto, uno de los puntos que mayor impacto tendrá en la práctica cotidiana de múltiples sectores productivos es el cambio en el recargo nocturno, establecido en el artículo 10 de la reforma laboral. Hasta antes de la expedición de la Ley 2466, el trabajo nocturno se reconocía a partir de las 9:00 p.m. Sin embargo, con la nueva normativa, este umbral se modifica de manera significativa: el recargo nocturno comenzará a aplicarse desde las 7:00 p.m. y se extenderá hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. Esta ampliación del rango horario implica que un mayor número de horas trabajadas durante la tarde y la noche serán reconocidas con un pago adicional.
¿De cuánto será el incremento salarial para los trabajadores en Colombia?
De acuerdo con la ley, el recargo nocturno corresponderá a un incremento del 35 % sobre el valor de la hora ordinaria de trabajo. En términos prácticos, esto significa que cada hora laborada dentro del nuevo horario nocturno deberá pagarse con ese porcentaje adicional. Para ilustrar el impacto económico de esta medida, si se toma como referencia el salario mínimo legal vigente en 2025, fijado en $1.423.500, el valor adicional por hora nocturna sería de aproximadamente $8.355.
Es importante aclarar que esta cifra está sujeta a variaciones, ya que el salario mínimo para 2026 aún deberá ser definido por el Gobierno Nacional y, una vez decretado, servirá como nueva base para el cálculo de este y otros recargos laborales.
Sectores como el gastronómico, los bares y establecimientos de entretenimiento nocturno, la vigilancia privada, el comercio con atención prolongada y algunos servicios de salud se verán particularmente impactados por esta medida. En estas actividades, el trabajo en horas de la noche es una constante, por lo que el reconocimiento de un mayor número de horas con recargo implica un aumento directo en los ingresos de quienes se desempeñan en dichos turnos.