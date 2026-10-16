Abelardo de la Espriella anuncia importantes inversiones y obras para San Andrés y Providencia: los detalles

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, en conjunto con gran parte de su gabinete realizó una serie de anuncios este viernes 16 de octubre en San Andrés, desde donde también lideró el Consejo de Seguridad y Milagro de las regiones.
En materia de salud, ordenó la intervención administrativa del Hospital Departamental de San Andrés y avanza en dos proyectos hospitalarios para el archipiélago. Además, en el plan de choque atendrá los pendientes de más de 4.900 pacientes, anunció la llegada de una nueva ambulancia el 30 de noviembre y la entrega de equipos biomédicos.
En infraestructura, De la Espriella informó que la torre de control del aeropuerto de San Andrés entrará en funcionamiento el 30 de octubre, con una inversión de $17.800 millones. Para Providencia, anunció recursos por $10.100 millones para su torre de control.
También se destinarán $18.238 millones a pavimentación en San Andrés y $9.000 millones para vías en Providencia, junto con planes para modernizar el aeropuerto de San Andrés y mejorar la infraestructura portuaria.
“Vamos a avanzar en su modernización, en la búsqueda de un operador privado que le dé la categoría que se merece”, afirmó el presidente de los colombianos.
Por otro lado, para vivienda, asignó $15.082 millones para construir las primeras 30 casas del pueblo raizal de Providencia y buscará financiación para otras 70 viviendas en 2027. Asimismo, revisará 103 mejoramientos pendientes en San Andrés y extenderá el programa Casa Milagro a todo el archipiélago.
A su vez, anunció $20.341 millones en recursos para agua y saneamiento, además de inversiones para la operación de la planta de residuos de San Andrés y el programa Basura Cero en Providencia.
En turismo y emprendimiento, el presidente informó que hay $24.425 millones para proyectos turísticos, incluidos $10.000 millones de Fontur para Isla Milagro. También anunció $2.300 millones para apoyar a más de 270 emprendimientos y mipymes, con aportes individuales cercanos a $8,5 millones, además de $600 millones para formación tecnológica y 100 becas en turismo.
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Por último, confirmó una nueva ruta aérea directa de Satena entre San Andrés y Costa Rica, y anunció que la próxima semana recibirá inversionistas internacionales para explorar la financiación del muelle de San Andrés.
Al finalizar su intervención, el mandatario aseguró que regresará en un mes para verificar el avance de los compromisos y pidió a los ministros hacer seguimiento a cada anuncio.