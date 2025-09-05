Acción de Canacol se dispara de nuevo tras confirmarse acuerdo con Ecopetrol anticipado por Valora Analitik

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del cuatro de septiembre de 2025 en 1.853,79 puntos registrando una variación positiva de 1,20 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 34,37 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.820 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.860 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $152.125 millones, mostrando una fuerte variación positiva de 49,90 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $101.483 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (variación del precio de + 1,72 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $39.350 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Argos preferencial (variación del precio de + 0,38 %) que negoció $15.089 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de la petrolera Ecopetrol (variación del precio de + 0,55 %) que transaron un monto de $12.009 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Canacol Energy (CNEC) que suben 16,12 %.
- En la segunda casilla, Pei (Pei) que avanzó 6,28 %.
- Finalmente, los títulos de Mineros (Mineros) que se valorizaron 5,18 %.
Las acciones del Grupo Éxito (Éxito) cayeron – 1,33 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap