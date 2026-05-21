Acción de Cemargos cayó en nueva jornada negativa en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 20 de mayo de 2026 en 2.089,76 puntos registrando una variación negativa de – 0,96 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 1,05 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap mantiene una tendencia bajista. La primera zona de soporte estaría en los 2.070 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se mantiene en los 2.200 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $225.333 millones, mostrando una variación positiva de 8,2% con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $208.247 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 3,60 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $109.345 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,80 %) que negoció $38.050 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Sura preferencial (PFGrupsura sin cambios 0,00 %) que transó un monto de $21.673 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, Fabricato (Fabricato) que retrocede – 5,00 %.
- En la segunda casilla, Cementos Argos ordinaria (Cemargos) que cae – 4,95 %.
- Finalmente, las acciones del Grupo Bolívar (Grubolivar) que bajaron – 4,56 %.
Las acciones de Grupo Aval preferencial (PFAval) suben 2,77 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap