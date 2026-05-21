En Colombia, 75 % de la población apoya la minería, pero solo 45 % tiene una imagen positiva de las empresas del sector

Cerca de 75 % de los colombianos consideran que la industria minera aporta al país. Sin embargo, 45 % tiene una imagen positiva de las compañías del sector. Algunos supuestos indicaron que la crítica a la minería viene de estratos en condición de vulnerabilidad, que recibirían menos beneficios, en un contexto de desconfianza institucional y en el que los jóvenes serían el público más difícil para este mercado.
Sin embargo, los datos revelados por la encuesta Brújula Minera indicaron que la crítica proviene de los estratos más altos y que, entre mayor adhesión al gobierno Petro, hay una visión más crítica hacia las compañías. A esto se añadió que los jóvenes tienen una tendencia ligeramente más proempresarial, mientras que el grupo poblacional entre 35 y 54 años es el más crítico frente a la industria.
Adicionalmente, el informe dijo que, entre los votantes del candidato presidencial por el oficialismo, Iván Cepeda, la minería recibe un apoyo cercano a 66 %, mientras que 53 % señaló que este mercado aporta positivamente a sus municipios. A esto se añade que 72 % de las personas encuestadas señalaron que Colombia es un país con una tradición minera arraigada.
De esta manera, según el sondeo, la minería recibe una amplia aprobación que trasciende las ideologías políticas. La encuesta fue realizada por Arteaga Latam, junto con la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y el Centro Nacional de Consultoría (CNC).
En la muestra se consultó a 2.081 personas, tanto en municipios productores como no productores de minerales, entre el 9 de marzo y el 15 de abril de 2026.
Según indicó el sondeo, el hecho de que 75 % de los ciudadanos colombianos considere que la minería es positiva significó un incremento de seis puntos frente a 2025, cuando esta cifra fue de 69 %. Por otro lado, en los municipios mineros, 76 % de la muestra estuvo de acuerdo con dicha afirmación, mientras que en 2025 la cifra fue de 66 %.
Por otro lado, las empresas del sector registraron un nivel de confianza de 35%, mientras que el Ministerio de Minas y Energía obtuvo 40 % y la Agencia Nacional de Minería (ANM), 37 %.
En los municipios en los que se produce carbón térmico, 71 % de los votantes del candidato Iván Cepeda consideró que este sector es positivo para Colombia y 70 % para su municipio. Las organizaciones que realizaron el sondeo manifestaron que en los municipios productores de carbón metalúrgico, metales, piedras preciosas y materiales para la construcción ocurrió lo mismo.
Con base en lo señalado, los críticos del sector no lo son por la minería en sí, sino por la manera en que algunos agentes la operan.
Por lo demás, también se mencionó que 86 % de la muestra estuvo de acuerdo en que este mercado puede desarrollarse en simultáneo con la industria agrícola y turística, manifestando que este es el nivel más alto que se ha reportado en anteriores mediciones.
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Jaime Arteaga, director de Arteaga Latam, concluyó que en Colombia ya no se discute si se quiere minería o no, sino cómo desarrollarla o implementarla.