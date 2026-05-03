Mina de oro en Marmato de Aris Mining aún tiene 20 años más de vida útil; se avanza en formalización

Las reservas probadas de la mina de Marmato (Caldas) de Aris Mining llegaron a 3,2 millones de onzas. La compañía señaló que, con base en los datos de exploración disponibles, el potencial alcanza seis millones de onzas. Cabe recordar que Marmato es solo una de las iniciativas de la compañía, que también cuenta con otro proyecto minero en Segovia, en Caldas.
Adicionalmente, existen planes para operar en Guyana y Colombia con los proyectos Toroparu y Soto Norte, respectivamente. La empresa también señaló que es necesario avanzar en los procesos de formalización, no solo para mejorar la eficiencia en la producción, sino también para fortalecer el involucramiento de las comunidades en la actividad minera.
En cuanto a la producción, si se pone el foco únicamente en Marmato, en 2025 esta se ubicó en cerca de 29.000 onzas de oro. Las proyecciones para 2026 se sitúan entre 35.000 y 50.000 onzas, lo que representaría un incremento superior a 20 % en este segmento.
Por otro lado, la empresa avanza en la expansión de la mina de Marmato, con el objetivo de aumentar la eficiencia en la producción. Esta iniciativa contempla una planta con capacidad de procesamiento de 5.000 toneladas diarias.
Procesos de formalización
La organización EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas) celebró una reunión con actores de la sociedad civil de Marmato, junto con miembros de Aris Mining, el 30 de abril de 2026. En el encuentro se abordaron temas relacionados con la formalización minera, sus avances y los retos para la industria local.
Uno de los mineros locales vinculados a estos procesos es Rubén Darío Rotavista, representante legal del proyecto Porvenir S.A.S., en el cual participan más de 120 mineros tradicionales. Además, la compañía reportó más de 190 mineros formalizados en Kabood y MyC Compañía Minera, así como otros 90 en la Alianza Minera Marmato.
También se señaló que uno de los principales desafíos es atraer a los mineros informales hacia los procesos de formalización, ya que estos pueden percibir que formalizarse implicaría menores ingresos.
Actores de la sociedad civil, como Nelson Castaño, docente en el municipio, afirmaron que la actividad minera informal ha generado un entorno en el que muchos jóvenes no encuentran incentivos para continuar su educación, ya que perciben mayores ingresos en la extracción de oro. Según indicó, un joven podría ganar, en algunos casos, hasta $400.000 diarios en esta actividad.
No obstante, Rotavista destacó que existen iniciativas para incentivar la formalización e integrar a la comunidad en las actividades empresariales y mineras.
“La clave de todo está en los porcentajes de recuperación, porque se pasa de recuperar 18 % a 87 %”, afirmó.
Según explicó, el porcentaje de recuperación corresponde a la cantidad de oro que se logra extraer por cada tonelada de roca. Añadió que, gracias a los procesos tecnológicos y al nivel industrial de compañías como Aris Mining, estas tasas aumentan, generando una relación gana-gana entre la empresa y los pequeños productores, ya que una mayor recuperación implica mayor rentabilidad, a diferencia de la minería informal.
Asimismo, la formalización permite operar con mayores estándares de salubridad y sostenibilidad ambiental, en contraste con las prácticas informales, que no cumplen con estos requisitos.
“La formalización es difícil porque requiere voluntad de los actores y márgenes de ganancia que superen a la minería informal. Mientras la informalidad sea más rentable, seguirá habiendo problemas. Además, es necesario concientizar al pequeño minero de que el país necesita esos recursos”, determinó.
En ese sentido, agregó que estos recursos no solo financian políticas públicas, sino que el oro es un recurso no renovable, por lo que debe aprovecharse de manera eficiente. También destacó la necesidad de acciones concretas junto al capital privado y de desmontar la narrativa de que la minería no aporta al desarrollo, dado que es un sector clave en la economía.
Finalmente, indicó que es importante conocer el destino de los recursos que el sector aporta al Estado, señalando que en cuatro años su organización ha contribuido con más de US$1 millón en impuestos.
Sandra Milena Rojas, oficial senior de políticas en la organización, señaló que uno de los principales retos en Marmato es garantizar la coexistencia entre los distintos actores de la industria minera. Indicó que las actividades empresariales pueden convivir con la minería ancestral, pero subrayó que la minería ilegal debe formalizarse, ya que no cumple con estándares de salubridad ni sostenibilidad.
La paradoja de Marmato
En las industrias extractivas, como la minería, el petróleo y el gas, puede presentarse una paradoja: territorios con abundantes recursos naturales que, sin embargo, registran bajos niveles de desarrollo social y económico.
Nelson Castaño señaló que en Marmato existe una cultura en la que la actividad minera se hereda como mecanismo de subsistencia. Añadió que el municipio presenta rezagos en educación, ya que muchos jóvenes ven mayores oportunidades en la minería que en continuar su formación académica o integrarse al mercado laboral formal.
Concluyó que el pago de impuestos es un mecanismo clave para que el Estado pueda retribuir mediante inversión social en infraestructura, educación y desarrollo económico, lo que constituye uno de los principales retos del municipio.
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También señaló que Aris Mining ha estado involucrada activamente con la comunidad en procesos de desarrollo local. De esta manera, un municipio con alta riqueza en oro enfrenta múltiples desafíos, aunque algunos de sus habitantes mantienen la expectativa de superarlos, evitando que persista la paradoja de abundancia de recursos con limitaciones en desarrollo en este territorio de Caldas.