Carbón gana terreno en el mundo, mientras Colombia registra su peor caída en producción en más de 20 años

Datos de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) indicaron que el mercado energético mundial está experimentando un giro en el que el carbón ha vuelto a ocupar un lugar central dentro de las estrategias de seguridad energética, impulsado por el crecimiento sostenido de la demanda de electricidad.
En este contexto, el gremio señaló que el carbón mantiene una participación cercana a 27,9 % en la generación eléctrica global, con una demanda estable de alrededor de 9.000 millones de toneladas. Esta tendencia está respaldada principalmente por economías como China, India y EE. UU., que han priorizado el aseguramiento de su suministro energético.
Sin embargo, el panorama contrasta con la situación de Colombia. Según Fenalcarbón, la producción nacional cayó a 53,9 millones de toneladas en 2025, el nivel más bajo en más de dos décadas, acompañado de una fuerte disminución en exportaciones e ingresos del sector.
“Mientras el mundo aseguró su energía con carbón, Colombia está perdiendo competitividad y cediendo mercado. Tenemos uno de los carbones de mejor calidad del mundo y mercados que siguen demandándolo, pero factores internos como la carga fiscal, los costos logísticos y las incertidumbres regulatorias están frenando la producción y la inversión”, afirmó Carlos Cante, presidente del gremio.
Por su parte, las exportaciones de carbón térmico de Colombia tuvieron como principal destino a Corea del Sur, con una participación de 15 %. Por detrás se ubicaron Países Bajos (12 %), Chile (10 %), Turquía (8 %), Brasil (7 %), Taiwán (6 %) e India (4 %), entre otros.
Pese a que lo anterior refleja parte del comportamiento de la balanza comercial en términos de carbón, el volumen de las exportaciones disminuyó 21,8 % entre 2024 y 2025. Esto fue consecuencia de nuevos impuestos y regulaciones, así como de la prohibición de exportación de este energético a Israel, sumado a problemáticas de orden público.
A pesar de este contexto, Colombia continúa exportando a algunos de los mercados más importantes de este energético, como China, India, Japón y Corea del Sur.
Por su parte, se espera que en 2026 los precios de los energéticos, incluido el carbón, aumenten como consecuencia de la desacumulación de inventarios y del conflicto en Medio Oriente, el cual está generando restricciones en la oferta mundial de petróleo y gas. Esto responde no solo al bloqueo parcial en el estrecho de Ormuz, sino también a los ataques a infraestructura energética clave en la región.
Previsiones para 2026
Según el gremio, la oferta de carbón térmico plantearía un escenario favorable para productores como África, Australia e incluso EE. UU. A su vez, advirtió que persistirá la volatilidad en los precios de los energéticos como resultado de las condiciones geopolíticas.
También se prevé un comportamiento en los fletes marcado por la reorganización de las cadenas de suministro y el aumento de costos. En 2025, estos se incrementaron debido a aranceles, tensiones geopolíticas y dificultades operativas, lo que ha obligado a los cargamentos de Colombia y de la costa este de EE. UU. a rodear el cabo de Buena Esperanza para llegar a Asia. Esto añade entre 15 y 22 días de navegación, encareciendo el carbón de origen colombiano destinado a ese mercado.
Lo anterior implica que el carbón colombiano pierde competitividad frente a proveedores como Australia e Indonesia, que cuentan con ventajas geográficas por su cercanía a los principales centros de consumo en Asia.
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Fenalcarbón también señaló que, dado el aumento en la producción de China e India, lo cual no implica necesariamente una menor demanda, se proyecta una moderación en el crecimiento de la demanda de carbón térmico.
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