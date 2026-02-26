La minería es quizás uno de los sectores que mejor refleja las ambivalencias de la economía energética. Mientras el oro y la plata atraviesan ciclos de pujanza en 2026 impulsados por los precios internacionales, otros minerales, como el carbón y el ferroníquel, registraron cifras en descenso.
En ese contexto, y en el marco de la segunda Convención de Exploración Energética de la Asociación Colombiana de Geólogos, Lina Franco, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), habló en exclusiva sobre el verdadero potencial del sector en Colombia. La funcionaria abordó las necesidades en materia de exploración y las regiones donde Colombia puede fortalecer su capacidad productiva.
Lina Franco, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ACM). Imagen: Alejandro Correa- Valora Analitik
Gremios como la ACM indicaron que solo 2 % del territorio colombiano está explorado en materia minera, ¿qué medidas implementarán frente a esto?
Ahí tenemos varios puntos para tocar. Lo primero que hice como geóloga, y obviamente técnica, fue definir qué área del territorio está titulada, porque eso no estaba claro. Ese 2,5 % salió a la luz hace ocho meses, cuando llegué a la presidencia de la Agencia Nacional de Minería. ¿Qué área está titulada realmente? ¿Qué representa? ¿Pequeña, gran minería, mediana minería? Puedo decir que 98 % de los títulos son de pequeña y mediana minería, si se cuenta por título. Si se define por hectáreas, es 80 % de nuestro país.
¿Cuáles son los principales minerales que explota el país? Materiales de construcción. Entonces, también hay que entrar a conversar y entregar esa información técnica, pero entregarla con datos, con porcentaje. Eso le da mayor estructura al conocimiento y mayor claridad también a las personas, que sepan cuánto está protegido, 28,6 %. En esas zonas, la Agencia Nacional de Minería no entrega permisos de ningún tipo ni títulos mineros.
Es importante para mí, como geóloga, hablar de datos técnicos, poder contar datos, porcentajes. Yo amo eso. Creo que esa es la primera parte, uno puede dar esa información y dar debates con conocimiento, porque en la medida en que uno pueda tener datos, comparte esa información. Y yo creo que, a nosotros, los geólogos, eso es un gran reto.
Hablando de los retos: ¿cómo comparto esa información técnica y que me la entiendan? Que esta caliza se me va a transformar después en cemento, y ese cemento se transforma en desarrollo de la infraestructura de nuestro país.
Lina Franco, presidente de la ANM. Imagen: Acggp
Pero 98 % del territorio no está explorado. ¿Cuál es su posición respecto? ¿Se necesita explorar más? ¿Cuánto se necesita en inversiones?
Recordemos ese cerca de 30 % que está protegido. Tenemos también la obligación y la responsabilidad de cuidar los territorios y los ecosistemas estratégicos para nuestro país, y sí, necesitamos explorar, necesitamos conocer nuestro país para poder avanzar en el desarrollo.
Si se va a hablar de transición energética, se necesita hablar de cobre, y en la agencia abrimos una ronda de ese mineral, también de oro y polimetálicos en diciembre. Abrimos 14 áreas importantes para el país en Tolima, Antioquia, Cesar y La Guajira. Es importante que las empresas se presenten, porque es una nueva forma de hacer minería. Ya tenemos identificado el potencial. De acuerdo con estudios del Servicio Geológico Colombiano, que es la entidad que hace sus análisis y esa primera exploración, tenemos definición de que en esas áreas no hay determinantes ambientales, tampoco hay presencia de comunidades étnicas. Entonces, son zonas listas para que las compañías se presenten y empiecen a hacer una exploración más específica de ese potencial minero.
¿Qué más detalles puede brindar de ese proceso?
Hemos abierto dos rondas. Primero, en octubre abrimos una ronda de fosfatos, 3 % del territorio tiene fosfatos; estos son lo que se le pone a las plantas y al desarrollo agrícola del país, esos insumos agrícolas son fósforo, nitrógeno y potasio.
¿Dónde están esas áreas de fósforo?
Huila, Boyacá y Norte de Santander. La agencia abrió esas áreas para que se presenten inversionistas o empresas para el desarrollo de ese potencial minero de fosfato, 98 % de los insumos agrícolas de nuestro país son importados, 3 % del territorio tiene ese potencial que puede bajarle los costos a esos insumos agrícolas, y por tanto, bajar los costos de los alimentos de nuestro país.
Ahí es donde se conecta la geología, la exploración y la minería para el desarrollo de la gente, para que los alimentos sean menos costosos. Eso es de lo que yo hablo, de la minería con propósito.
¿A cuánto ascienden las inversiones que el país necesita para desarrollar su potencial minero en exploración?
Eso es un dato complejo, porque depende de qué se va a explorar, porque si se va a explorar polimetálicos, una mina de cobre a nivel mundial se demora entre 20 y 25 años en ser explorada, no se sabe específicamente cómo es el subsuelo. Entonces, son inversiones de millones de dólares.
¿No hay alguna cifra estimada?
¿Y quién debe hacer esas exploraciones? Las compañías, los titulares a los cuales se les entregan esas áreas, para que primero las exploren, es decir, las estudien, después hagan construcción y montaje, y posteriormente hacer explotación minera. Solamente uno de cada cien solicitudes se convierte en mina. Yo tengo cien solicitudes y solo una se convierte en mina, porque el tema del análisis y de la exploración debe hacerse en los territorios y con conocimiento geológico, con conocimiento de ingenieros de minas, y también, obviamente, con ese trabajo con las comunidades.
En nuestro país, la mayoría de los títulos son de material de construcción, porque en ellos la exploración y el desarrollo puede ser menos dispendioso que un desarrollo de un mineral polimetálico.
¿Cuáles son esas regiones que la agencia destaca en potencial minero?
Las áreas que abrimos, por ejemplo, de oro, cobre y polimetálicos, están en Tolima, Antioquia, Cesar y La Guajira. Si vamos a hablar de polimetálicos, de fosfatos, que es la otra ronda, estamos en Huila, en Boyacá y en Norte de Santander. Colombia es un país rico gracias a sus tres cordilleras. Gracias a ellas somos un país biodiverso, pero también geodiverso, y lo digo como geóloga, tenemos gran potencial de minerales, pero es ahí donde tenemos que estudiar, explorar, para poder aumentar ese 2,5 %.
¿Qué minerales tiene Colombia para que se impulse esa transición energética?
Tenemos una lista de 17 minerales estratégicos, y están definidos por resolución, se habla de cobre, y ahí es cuando digo 10 % del territorio tiene potencial para ser explorado y explotado ese cobre, en Tolima, Antioquia, César, La Guajira.
El DANE señaló que el sector presenta caídas en el PIB por dos años, ¿qué necesita la industria para incentivarse de nuevo?
Precisamente abrir las rondas, la de fosfatos y la ronda de cobre, para que haya mayor exploración; ese es el camino para el conocimiento.
La ministra de Ambiente, Irene Vélez, señaló que el carbón está en descenso y que para 2035 no va a haber una mina activa de ese mineral en Colombia. ¿Es cierto?
Creo que el país tiene gran potencial mineral, que debe ser aprovechado para el desarrollo de las comunidades y la transición energética. Es buscar también otra serie de minerales para diversificar esa canasta energética del país.
Pero en carbón, ¿qué puede decir?
Creo que todos los minerales que tenemos en el país son importantes para las regiones y para el desarrollo energético.
¿Incluso el carbón?
Todos son importantes.
