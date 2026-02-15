Industrias petrolera, gasífera y minera habrían completado en 2025 dos años en rojo: hay caída en pozos y menor producción

Este lunes 16 de febrero de 2026, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará los datos oficiales del comportamiento del PIB de la economía colombiana. Si se pone la lupa en lo referente a petróleo, gas y minería, las previsiones indicaron que el sector habría completado dos años con cifras en rojo en este indicador al cierre de 2025.
Una de las proyecciones señaló que la industria de minas y canteras, es decir, petróleo, gas y minería, se habría contraído en cerca de 4,5 % en el cuarto trimestre de 2025, y con ello, este rubro de la economía habría completado dos años con cifras negativas.
Los datos revelados por Corficolombiana también indicaron que se proyecta una caída anual de 6,6 % en la industria, lo cual es coherente con descensos aproximados de 10 % en el valor agregado de los subsectores de minerales metalíferos y carbón, y de cerca de 5 % en petróleo y gas. La corporación financiera también dijo que, de confirmarse este escenario, minas y canteras habría sido el sector con el peor desempeño en 2025.
Fabián Osorio, director de análisis sectorial y sostenibilidad de la compañía mencionada, indicó que existen múltiples factores que explican este fenómeno. El primero es que la producción petrolera habría registrado un descenso de 3,5 %, lo que sería el segundo peor desempeño desde 2009. Esto se debe al declive natural de los pozos en Colombia, lo que reduce los volúmenes tanto de petróleo como de gas.
“En paralelo, la producción comercializada de gas también se ha contraído, con una disminución anual de 18 % en 2025, dinámica que ha obligado a mayores importaciones para atender la demanda interna”, dijo Osorio.
Pero estas no son las únicas proyecciones del mercado sobre el comportamiento del sector energético. El Banco de Occidente previó una contracción del sector en 4,8 % para el cuarto trimestre de 2025 y de 6,6 % para todo el año.
David Cubides, economista jefe de la entidad, manifestó que los factores que habrían contribuido a este comportamiento serían la menor producción, acompañada de una reducción en la inversión del sector debido a un “panorama normativo incierto”. Añadió que también se observa un menor dinamismo en la demanda internacional de carbón y que la economía colombiana no está siendo compensada por el comportamiento de commodities como el oro y la plata, que, a pesar de su volatilidad, han registrado precios históricamente altos.
Proyecciones que anticipan caídas más significativas en el PIB minero
El Banco de Bogotá manifestó que el sector habría caído en alrededor de 7 %. Camilo Pérez, economista jefe de esa entidad, señaló que las decisiones de política pública habrían limitado el desempeño del sector.
Adicionalmente, Bancolombia proyectó una caída del PIB minero de 7,2 % para todo 2025. Laura Clavijo, directora de investigaciones económicas de esa entidad, explicó que la contracción se explica por una menor producción de carbón y de petróleo.
Según ella, en el caso del carbón, persistieron dificultades operativas y menores volúmenes exportados, mientras que en petróleo se evidenció un entorno de menor inversión y agotamiento natural de algunos campos, que usualmente era compensado con mayor inversión en nuevos desarrollos.
También añadió que la volatilidad en el mercado internacional, tanto del carbón como del petróleo, por ejemplo, en el precio del Brent, pudo haber contribuido a limitar las perspectivas de expansión del sector minero-energético.
La perspectiva del gremio de los mineros
La Asociación Colombiana de Minería (ACM), presidida por Juan Camilo Nariño, señaló que el PIB minero habría cerrado 2025 con una caída cercana a 10 %. Según el gremio, la contracción se habría producido por decisiones y señales que afectaron la producción formal, particularmente en el carbón. A esto se suma un contexto de inseguridad en las regiones y avances en la extracción ilícita de minerales, que compite de manera “desleal con el mercado formal y debilita la institucionalidad”.
La organización manifestó que el sector atravesó en 2025 un entorno de incertidumbre fiscal y regulatoria. Añadió que fue un periodo en el que se acumularon mensajes y normativas que afectaron la confianza y desincentivaron la inversión, lo que en última instancia termina afectando la producción y la generación de empleo.
“Ha faltado una política pública que no solo regule, sino que también promueva el desarrollo del sector, impulse la inversión responsable y fortalezca la competitividad con reglas claras, mayor seguridad y una agenda coherente. La minería formal puede volver a ser un motor de crecimiento, empleo e ingresos para las regiones”, concluyó la ACM.
¿Cómo le podría ir al PIB de Colombia al cierre de 2025?
Cubides afirmó que para el cuarto trimestre de 2025 se espera una expansión del PIB de 3,1 %, con lo cual la economía habría crecido 2,9 % en todo el año. De otra su parte, Clavijo proyectó un crecimiento de 3,1 % para el cuarto trimestre. Por su parte, Pérez estimó que la expansión para ese periodo habría sido de 3 %.
Destacado: Colombia es el único país de la región donde se prevén incrementos considerables en las tasas de interés: BTG Pactual
Cabe señalar que, según los analistas, el crecimiento potencial de la economía colombiana es de 3 %, por lo que cualquier cifra inferior a ese nivel no se considera sobresaliente para el país.