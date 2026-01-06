Fedesarrollo advierte sobre riesgos fiscales pese a una leve mejoría en el crecimiento para 2025 y 2026

En su más reciente informe de Prospectiva Económica de diciembre de 2025, Fedesarrollo se refirió a un panorama de recuperación moderada para la economía colombiana.
Sin embargo, el centro de investigación económica y social advierte que la sostenibilidad de las finanzas públicas enfrenta desafíos críticos en el corto y mediano plazo.
Particularmente, Fedesarrollo actualizó al alza su proyección de crecimiento del PIB para el cierre de 2025, situándola en un 2,8 % (frente al 2,6 % previo). Este dinamismo estaría impulsado principalmente por la administración pública, el comercio y el sector agropecuario, mientras que la construcción y la minería seguirían mostrando resultados negativos.
De cara a 2026, se anticipa una aceleración del crecimiento hasta el 2,9 %. No obstante, el centro de pensamiento señala que la inversión sigue siendo el único componente de la demanda que no ha recuperado sus niveles prepandemia, lo que condiciona la convergencia de la economía a su trayectoria de largo plazo.
Inflación persistente y un giro en las tasas de interés
Fedesarrollo proyecta que la inflación habría cerrado 2025 en un 5,26 %, un nivel superior al registrado en 2024 (5,2 %); además, para 2026 se situaría en 4,91 %, manteniéndose aún por fuera del rango meta del Banco de la República.
El dato se confirmará este jueves a las 6:00 p. m. cuando el DANE revele el dato oficial para el último mes del año pasado. El consenso del mercado le apunta a la variación superior al 5 %.
A diferencia de las tendencias de flexibilización previas, el panorama de precios obligaría a un cambio de estrategia, de acuerdo con el centro de investigación económica y social.
En 2025, el Banco de la República mantuvo la tasa de intervención en 9,25 % durante la mayor parte del año. Sin embargo, Fedesarrollo prevé un incremento de 75 puntos básicos durante el primer semestre de 2026 para contener las presiones inflacionarias.
Sin embargo, el punto más crítico del informe radica en la situación fiscal. Aunque para 2025 se estima una reducción del déficit fiscal al 6,4 % del PIB gracias a operaciones de manejo de deuda, Fedesarrollo advierte que este alivio es transitorio y no obedece a un ajuste estructural de ingresos o gastos.
Los problemas reales emergerían en 2026, año para el cual se proyecta que el déficit total se dispare al 8,1 % del PIB. El informe alerta que, de no implementarse un ajuste fiscal cercano al 3 % del PIB, la deuda neta sobrepasaría el límite de la regla fiscal en 2027.
Otros factores de incertidumbre
Además de los retos internos, el país enfrenta un entorno internacional de crecimiento moderado (3,2 % en 2025) y una reducción en los precios de los commodities, lo que afectará las exportaciones de hidrocarburos.
Así mismo, Fedesarrollo advierte que la incertidumbre política asociada al ciclo electoral de 2026 ejercerá presiones de depreciación sobre la tasa de cambio, la cual podría promediar los $3.943 este año.
Finalmente, a nivel regional, el centro de pensamiento insistió en que el crecimiento sigue siendo desigual, liderado por Bogotá (3,4 %) y la región Central (3,1 %), mientras que zonas como la Amazonía y Orinoquía presentan proyecciones mucho más débiles debido a su dependencia del sector minero.
