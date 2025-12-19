Ahora | BanRep Colombia mantiene las tasas de interés en 9,25 % por quinta reunión consecutiva

Las tasas de interés en Colombia se mantendrán en 9,25 % después de que la Junta Directiva del Banco de la República votara por mayoría no hacer ajustes, completando cinco sesiones sin anunciar cambios en la política monetaria.
Esto significa que en todo el año solo se hizo un recorte de 25 puntos básicos (pb), el cual tuvo lugar en abril.
La decisión estuvo alineada con el consenso del mercado, que anticipaba que la tasa de referencia se mantuviera inalterada, a pesar de que otros actores no descartaban la posibilidad de que esta subiera.
Según el comunicado del banco central, cuatro directores votaron a favor de esta decisión, mientras que dos se inclinaron por una reducción de 50 pb y uno por un recorte de 25 pb.
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, mencionó que la Junta tuvo en cuenta el comportamiento de la inflación (que se mantiene por encima del nivel observado en 2024), el aumento en las expectativas de comportamiento del IPC, un crecimiento económico que superó las proyecciones de la entidad, los déficits comercial y en la balanza de pagos, así como el entorno internacional.
También manifestó que han aceptado desviaciones de la meta de inflación porque se debe a distintas circunstancias internas y externas. También señaló que el emisor no ha querido una política monetaria más contractiva porque espera conciliar el objetivo de mantener la inflación hacia la meta con una economía que crezca de manera satisfactoria.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, insistió en que el Gobierno no estuvo de acuerdo con la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República y señaló que no han podido llegar a un consenso con algunos miembros.
«La decisión no es una sorpresa, la esperaban la mayoría de los analistas», dijo el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, en la rueda de prensa cuando se le preguntó por las apuestas del mercado sobre el comportamiento futuro de las tasas de interés. Sin embargo, no se refirió a la tendencia que se pueda tomar el próximo año.
