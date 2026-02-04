Crecimiento económico de Colombia habría caído a inicios de 2026 pese a repunte del año pasado

El equipo de investigaciones económicas del Grupo Cibest (Bancolombia) publicó su más reciente reporte NowCast, en el que destaca un ajuste al alza significativo en las estimaciones de crecimiento económico para el cierre de 2025, a pesar de observar una moderación al inicio de 2026.
A pocos días de que el DANE revele las cifras oficiales del Producto Interno Bruto (PIB) correspondientes al último trimestre del año pasado y el consolidado de 2025, los analistas le han apostado a un buen desempeño para el cuarto periodo.
Según el informe de Bancolombia, la actividad productiva se habría expandido a un ritmo del 3 % anual en el periodo octubre-diciembre del año pasado, lo que implica un incremento de 4 puntos porcentuales (pp) frente a la estimación previa del 2,6 %.
Esta cifra es más optimista que el consenso del mercado, que sitúa el crecimiento de dicho periodo en un 2,5 %. Con estos resultados, el crecimiento de todo el año 2025 presentaría un sesgo alcista frente a los registros de 2024.
Un inicio de año con señales de moderación
Sin embargo, para el inicio del nuevo año, el reporte evidencia una pérdida de dinamismo. En el trimestre móvil terminado en enero de 2026, la economía colombiana registró una expansión estimada del 2,7 % anual.
Al analizar exclusivamente el comportamiento del primer mes del año, los datos muestran un crecimiento anual del 2 %, pero en la serie ajustada por efecto estacional, la actividad económica exhibió una contracción mensual del 0,5 % respecto a diciembre de 2025.
Además, en términos desestacionalizados, el crecimiento frente a enero de 2025 fue del 2,6 %, cifra inferior al 3,2 % registrado en diciembre en su respectiva comparación anual.
El NowCast revela también un panorama diverso entre los distintos rubros de la economía.
Mientras los sectores de agricultura (4,1 %), minería (0,8 %) y servicios financieros (5,1 %) mantienen su dinamismo o recuperación, la industria (1,5 %), la construcción (1,5 %) y el comercio (3,9 %) muestran signos de desaceleración.
El sector de comunicaciones continúa siendo el único en terreno contractivo, con una caída del -0,1 %.
El Grupo Cibest advierte que, tras cerrar 2025 con mejores cifras de lo previsto, la economía mantiene un ritmo de crecimiento modesto de cara a un 2026 marcado por la incertidumbre local y externa.
