Colombia es el único país de la región donde se prevén incrementos considerables en las tasas de interés: BTG Pactual

El panorama económico para Colombia en los próximos años enfrenta nubarrones que obligan a moderar el optimismo. Según los análisis más recientes de BTG Pactual, el crecimiento del país para este año y los siguientes ya no alcanzaría los niveles esperados anteriormente, debido principalmente a una inflación que se resiste a ceder y que forzará al Banco de la República a mantener una postura monetaria restrictiva.
La firma ajustó su previsión de Producto Interno Bruto (PIB) para 2027 a la baja hasta un 2,1 % que es más optimista que la del Banco de la República, que anticipa una expansión del 1,6 %.
Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región Andina, señaló que, aunque otros países de la región, como Chile y Perú, ya muestran una convergencia clara hacia sus metas de inflación, Colombia sigue siendo la excepción con cifras elevadas.
El año 2025 cerró con un indicador del 5,1 % y para enero escaló al 5,35 %. Ahora el banco espera que la inflación suba al 5,54 % en febrero y termine el año en torno al 6,5 %. Esto mantendrá las tasas de interés en niveles elevados para evitar un «desacoplamiento» de las expectativas.
De hecho, dijo que Colombia es el único país de la región donde se prevén incrementos considerables en las tasas de interés durante este año para intentar contener los precios.
Esta decisión de política monetaria tendría consecuencias directas en la actividad productiva. “La subida de tasas de interés va a hacer que se afecte el crecimiento económico… el 2027 ya no va a tener esa buena perspectiva, va a ser más bajito”, afirmó Jalil.
El efecto del salario mínimo
Uno de los motores detrás de la inflación persistente, según Munir Jalil e incluso otros analistas, es el fuerte incremento al salario mínimo este año y su impacto en los precios de los servicios, principalmente.
El economista jefe de BTG Pactual para la región Andina cuestionó incluso la posición del Gobierno que ha insistido en que las variables no tienen relación. “Decir que no hay impacto inflacionario de esto es como ni siquiera saber ver una gráfica… con la subida reciente del salario mínimo es obvio que esa inflación de servicios se va a subir”, dijo.
Otra consecuencia de esta decisión se vería reflejada en la informalidad. La entidad financiera espera un incremento en la población que trabaja fuera de la cobertura del sistema de seguridad social debido a la dificultad de muchas empresas para asumir los nuevos costos laborales. En cambio, no se esperan mayores cambios en la tasa de desempleo.
Dudas respecto a la situación fiscal y el manejo de la deuda
En la actualización de febrero, Munir Jalil planteó que existe incertidumbre sobre las metas fiscales del Gobierno. Mientras el Ministerio de Hacienda recalculó un déficit fiscal del 6,5 % para 2025 que se reduciría hasta el 5,3 % este año, BTG Pactual recuerda que, con corte a noviembre del año pasado, el desbalance acumulado en los 12 meses anteriores ya alcanzaba el 6,8 % en la medición total y un 3,7 % en la primaria (sin deuda).
Sobre el mercado de deuda local, dijo que actualmente existe una dinámica «bastante plana» y una marcada diferenciación entre los tipos de inversionistas: mientras los de largo plazo (real money) siguen interesados en la parte larga de la curva por factores estructurales y le apuestan a una consolidación fiscal bajo la idea de un cambio de gobierno, los hedge funds, que se enfocan más en el corto plazo, se mantienen cautelosos y centrados en la coyuntura política para entrar en el juego, pues han tenido experiencias negativas previas en el país.
El banco proyectó que los rendimientos en la parte corta podrían sufrir desvalorizaciones si la inflación se mantiene persistente, si los incrementos del salario mínimo generan rezagos notables o si el Banco de la República mantiene su postura contractiva, y en la parte larga la curva se vería afectada además por el deterioro de la posición fiscal y la oferta de papel.
En consecuencia, hoy el riesgo país se sitúa levemente por debajo de los 200 puntos, lo que refleja que, a pesar de los retos internos, sigue existiendo apetito internacional por activos colombianos.
Sin embargo, según Munir, existe preocupación por una «barra gigantesca» de vencimientos de títulos en agosto de este año, relacionada con el Total Return Swap (TRS). El experto recordó que el director de Crédito Público del MinHacienda planea finiquitar este instrumento entre junio y julio mediante redenciones tempranas para eliminar esa presión antes de que llegue un nuevo gobierno.
También mencionó que el gobierno mantiene una meta de emisiones internas de $85,3 billones, pero ha realizado una recomposición que incluye menos subastas primarias en el mercado.
Otros indicadores clave
El economista jefe de BTG Pactual para la región Andina advirtió que Colombia enfrenta un preocupante desequilibrio comercial, con un déficit de aproximadamente US$15.000 millones (importaciones de US$64.000 millones frente a exportaciones de US$50.200 millones).
Al mismo tiempo, mostró cifras de Perú que dan cuenta de exportaciones por US$100.000 millones en un país que tiene 20 millones menos de habitantes. Jalil sostiene que Colombia, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, mantiene un «sesgo de mirar para el norte para exportar», siendo de los pocos países en Sudamérica que aún conserva esta visión, pues los demás se han abierto progresivamente a Asia.
Finalmente, dijo que el tipo de cambio se ha mantenido en un rango entre $3.600 y $3.700, favorecido por los precios del petróleo, la debilidad global del dólar y un diferencial de tasas atractivo.
Luego insistió en que las fuerzas externas están impulsando una apreciación del peso colombiano que ha derivado en un apetito internacional por los activos de la región. Sin embargo, advirtió que factores como una inflación más persistente de lo esperado o mayores necesidades de financiamiento público podrían generar una mayor volatilidad en el tipo de cambio.
