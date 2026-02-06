Inflación en Colombia se acelera al 5,35 % en enero de 2026 y se ubica como la más alta desde octubre de 2024

En enero de 2026, la inflación anual en Colombia fue del 5,35 %, lo que significa que se ubicó por encima de la cifra registrada para el mismo mes en 2025 (5,22 %), y superior a la de diciembre en 2025 (5,10 %).
Analistas como la Dirección Económica de Asobancaria proyectaban un 5,40 %, explicado por la indexación de bienes y servicios, muchos de los cuales tienen precios regulados, al aumento del 23 % del salario mínimo para 2026.
Mientras que otras proyecciones como la del Banco de la República y Fedesarrollo esperaban que la cifra llegara a 5,33 %.
Cabe resaltar que ese dato no se veía desde octubre de 2024, cuando la inflación llegó a 5,41 %.
En ese sentido, restaurantes y hoteles tuvieron la mayor contribución mensual al Índice de Precios al Consumidor (IPC), alcanzando 0,33 %. Luego sigue alimentos con 0,31 % y transporte con 0,29 %.
Por otra parte, la contribución anual la lideran alojamiento (1,42 %), restaurantes y hoteles (1,01 %), alimentos (0,96 %) y transporte (0,78 %).
