BanRep ajusta al alza sus proyecciones de inflación y refuerza la postura restrictiva en tasas para 2026

El equipo técnico del Banco de la República revisó sus pronósticos macroeconómicos al alza en medio de una lectura que anticipa que la inflación enfrentará mayores presiones durante 2026 y retomará su convergencia hacia la meta del 3 % de forma más lenta de lo previsto.
Según el más reciente Informe de Política Monetaria, la inflación total proyectada para finales de 2026 se incrementó al 6,3 %, mientras que para 2027 se espera que descienda al 3,7 %.
Este ajuste responde a un quiebre en la tendencia descendente que se observó hasta 2025, año en el que la inflación total terminó en un 5,1 %, nivel similar al del cierre de 2024, reflejando la persistencia de diversas presiones de precios.
Según el banco central, el elemento más determinante en el cambio de proyecciones es el incremento del salario mínimo legal del 23 %, una cifra que superó ampliamente las estimaciones previas y que generará presiones alcistas transversales, especialmente en la canasta de servicios.
A esto se suman los efectos derivados de la emergencia económica sobre los precios de algunos bienes y el aumento previsto en las tarifas del gas natural debido a una menor producción interna.
Otros factores que han detenido la caída de la inflación incluyen una dinámica de la demanda interna más fuerte de lo esperado, que continúa superando la capacidad productiva de la economía, y una elevada indexación de rubros como los arriendos.
Aumentar las tasas de interés, una necesidad
El Banco de la República manifestó que el aumento de la inflación esperada requiere una respuesta activa para evitar un desanclaje de las expectativas y asegurar que el indicador retome su senda de reducción.
Por esta razón, en su primera sesión del año, la Junta Directiva decidió incrementar la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, ubicándola en el 10,25 %.
El Informe de Política Monetaria explica que esta decisión busca ajustar la postura de la política monetaria a niveles compatibles con el descenso de la inflación, contrarrestando la reducción de las tasas de interés reales que provocó el alza en las expectativas de los agentes económicos.
De hecho, el documento insiste en que la Junta Directiva reafirmó su compromiso de conducir la inflación hacia la meta del 3 %. Según las estimaciones del banco central, la postura restrictiva y la disolución de los choques de oferta ayudarían a que la inflación se acerque gradualmente al objetivo hacia finales de 2027 (3,7 %).
Crecimiento económico más moderado
Las proyecciones del equipo técnico sugieren que la actividad económica continuará creciendo en 2026 al 2,6 %, un ritmo menor al 2,8 % estimado anteriormente. En cambio, para 2025, la cifra se ajustó al alza: pasó del 2,6 % al 2,9 %.
En 2027, la economía continuaría ajustándose con un incremento proyectado del 1,6 %, según el BanRep, debido a la necesidad de eliminar los excesos de demanda y cerrar la brecha del producto, la cual se tornaría negativa en dicho periodo.
Esta desaceleración adicional estaría influenciada por la postura restrictiva de la política monetaria, menores ingresos por remesas y exportaciones de café, y una inversión que, aunque contribuye positivamente, aún se mantiene en niveles bajos en comparación con los registros prepandemia.