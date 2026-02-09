Déficit fiscal en Colombia sigue contenido pese a tocar el punto más alto en noviembre; déficit primario, en máximos

El déficit fiscal de Colombia se situó en -6 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el acumulado de enero a noviembre de 2025, el mismo dato registrado en 2024 y por debajo del -6,6 % de 2020, durante la pandemia por el Covid-19.
Expresado en pesos, el déficit fiscal, que mide la diferencia total entre ingresos y gastos del Gobierno Nacional Central (GNC), llegó a $109,5 billones en los 11 primeros meses de 2025, superando los $102,2 billones de 2024.
Además, se observan importantes diferencias entre un año y otro. En primer lugar, solo en noviembre de 2025, el indicador llegó al -1,4 % del PIB ($25,7 billones), cuando 12 meses atrás había sido del -1,1 % ($18,1 billones).
Las cifras del Ministerio de Hacienda también permiten concluir que, en el primer trimestre de 2025, el déficit fiscal fue mayor al de 2024, pero en los meses siguientes se fue moderando. Incluso en septiembre se registró un superávit, producto de las operaciones de manejo de deuda de la cartera.
Sin embargo, tal como lo advirtieron los analistas, la consecución de mayores recursos por esta vía a mediados de año impulsó el gasto público y desde octubre el desbalance fiscal comenzó a escalar con fuerza de nuevo.
Un informe de ANIF encontró que el gasto aumentó en 0,5 % del PIB con corte a octubre, a pesar de que el recaudo tributario se mantuvo por debajo de la meta cada mes, luego de conseguir un ahorro en intereses por las operaciones de deuda cercano a los $20,9 billones.
Inicialmente, el Gobierno le apuntaba a cerrar el año con un déficit del -7,1 % del PIB, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). En otubre, el director de Crédito Público del MinHacienda anticipó que el indicador se ubicaría por debajo de lo calculado.
Incluso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), recalculó el déficit a un -6,2 %, por cuenta de una reducción de $26,2 billones en el pago de intereses, principalmente.
La cifra oficial se conocerá este mes cuando el Gobierno publique el Plan Financiero para 2026, un documento que se viene anunciando desde la última semana de enero, pero se ha aplazado por la necesidad de hacer ajustes relacionados con las últimas decisiones (suspensión de emergencia económica y alza de tasas de interés), según el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
Déficit primario enciende alarmas
El déficit fiscal primario de Colombia, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos excluyendo intereses, se situó en el -3,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) con corte a noviembre de 2025, según datos del Ministerio de Hacienda.
Esta cifra no solo es superior al -2,4 % registrado para la misma fecha en 2024 y al promedio entre 2000 y 2024 (-2,5 %), sino que pone en evidencia que, a un mes de conocerse el dato de todo 2025, el desbalance primario se ubica por encima de la meta oficial definida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de -2,4 % del PIB.
El economista Diego Montañez-Herrera, quien dio a conocer los datos en su cuenta de X, destacó que se trata del peor resultado de 2025 y el más débil frente a los últimos años.
Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo explicó que un déficit primario alto significa más deuda, lo que deriva en un aumento del riesgo país y en un encarecimiento del apoyo financiero que busca el Gobierno.
“El camino parece hacia el peor déficit fiscal en la historia de Colombia y un sobre endeudamiento que nos deja en límite de explosión de deuda”, anticipó.
Vale la pena recordar que incluso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) proyectó un déficit fiscal primario significativamente más alto para el cierre de 2025 de lo que había sido calculado por el Gobierno.
El organismo calculó que el indicador superaría el -3 % del Producto Interno Bruto (PIB), el máximo resultado desde el año 2000, si se excluye el periodo de pandemia de 2020 y 2021.
