Gobierno Petro incumplió otra meta fiscal de 2025

El déficit fiscal primario de Colombia, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos excluyendo intereses, se situó en el -3,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) con corte a noviembre de 2025, según datos del Ministerio de Hacienda.
Esta cifra no solo es superior al -2,4 % registrado para la misma fecha en 2024 y al promedio entre 2000 y 2024 (-2,5 %), sino que pone en evidencia que, a un mes de conocerse el dato de todo 2025, el desbalance primario se ubica por encima de la meta oficial definida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de -2,4 % del PIB.
El economista Diego Montañez-Herrera, quien dio a conocer los datos en su cuenta de X, destacó que se trata del peor resultado de 2025 y el más débil frente a los últimos años.
Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo explicó que un déficit primario alto significa más deuda, lo que deriva en un aumento del riesgo país y en un encarecimiento del apoyo financiero que busca el Gobierno.
“El camino parece hacia el peor déficit fiscal en la historia de Colombia y un sobre endeudamiento que nos deja en límite de explosión de deuda”, anticipó.
Vale la pena recordar que incluso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) proyectó un déficit fiscal primario significativamente más alto para el cierre de 2025 de lo que había sido calculado por el Gobierno.
El organismo calculó que el indicador superaría el -3 % del Producto Interno Bruto (PIB), el máximo resultado desde el año 2000, si se excluye el periodo de pandemia de 2020 y 2021.
En un pronunciamiento a finales de noviembre del año pasado, el CARF explicó que lo anterior sería producto de un incremento en el gasto de inversión, un rubro que superaría por $19,2 billones el cálculo presentado en el MFMP a mediados de 2025.
Según su proyección, el gasto en inversión se ubicaría en $53,1 billones (2,9 % del PIB), una cifra que marca el máximo desde 2015, frente a los $33,9 billones (1,9 % del PIB) que preveía el Gobierno.
Aun así, el gasto primario total (funcionamiento e inversión) se proyecta en $362,2 billones (19,7 % del PIB), lo que significa $9,1 billones superior a lo establecido por el Gobierno.
