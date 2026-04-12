Drummond es uno de los pesos pesados de la industria minera en Colombia. La compañía avanza en iniciativas para garantizar la energía que requieren sus operaciones y ya cubre cerca de 33 % de su consumo eléctrico con generación propia, según explicó su presidente, José Miguel Linares, quien además señaló que la empresa representa 47 % del mercado de carbón en el país.
Aunque análisis de la Agencia Internacional de Energía (IEA) advirtieron que el carbón podría perder terreno en la generación eléctrica frente al crecimiento del gas natural licuado, Linares se muestra optimista frente al futuro del sector. El directivo destacó que la demanda internacional se mantiene firme y que los principales destinos del carbón de la compañía incluyen Países Bajos, Corea del Sur, Taiwán, Turquía y Chile, entre otros.
¿En cuánto cerraron las exportaciones de Drummond en 2024 y 2025?
En 2024 la compañía produjo 27,6 millones toneladas de carbón, y exportó 30,2 millones de toneladas. En 2025, Drummond, al igual que el resto del sector carbonero en el país, vivió un año complejo, en el que produjimos 26,36 millones de toneladas y exportamos 25,15 millones de toneladas, manteniendo el primer lugar como el principal productor y exportador de carbón del país.
¿Cómo se protege la compañía frente a una posible caída en las ventas de carbón?
Es importante recordar que, según la Agencia Internacional de Energía (IEA) en 2025 se volvió a batir el récord de consumo de carbón a nivel mundial, superando 8.800 millones de toneladas. Esto quiere decir que la demanda por nuestro carbón, que es de muy buena calidad, se mantiene.
Por otro lado, se presentan situaciones geopolíticas globales coyunturales que hay que manejar, como el conflicto de EE.UU. con Irán, que ha causado un incremento en los precios de suministros claves como el del diésel y los lubricantes, así como costos de flete marino más elevados.
Por eso hay que hacer todo lo posible para mantenernos competitivos. Para eso hemos reforzado la disciplina financiera y el control de costos para mantenernos competitivos, al tiempo que cumplimos con los más altos estándares internacionales en seguridad industrial, medio ambiente y gestión socialmente responsable.
Además, en línea con nuestra estrategia de carbono-neutralidad para 2050, venimos desarrollando una gestión energética más eficiente, confiable y limpia. A través del parque solar Cañahuate I ya cubrimos aproximadamente 33 % de la energía eléctrica de nuestra operación minera.
¿Qué representatividad tienen en el mercado de carbón en Colombia?
El país produjo 55,7 millones de toneladas de carbón el año pasado, de las cuales nosotros aportamos 26 millones de toneladas. Eso quiere decir que representamos cerca de 47 % de la producción nacional.
¿Qué afectaciones se han registrado en las zonas del Caribe con comunidades indígenas que hayan impedido el transporte de carbón?
Afortunadamente en nuestra operación no hemos tenido inconvenientes que hayan impedido el transporte del carbón entre las minas en el Cesar y el puerto en Ciénaga (Magdalena).
¿Qué proyectos de energía solar tienen y cuánta energía aporta a sus operaciones?
Como parte de nuestra estrategia de carbono-neutralidad a 2050, a través de la filial Drummond Energy, tenemos el parque solar Cañahuate I, que cuenta con una capacidad instalada de 65 megavatios pico, más de 112.000 paneles solares en 147 hectáreas, y la cobertura de aproximadamente 33 % de las necesidades de energía eléctrica de la operación minera.
¿A cuántos países exportan carbón y qué previsión tienen de este rubro del negocio en 2026?
Como ya lo mencioné, el carbón producido por Drummond es comercializado en más de 20 países. Entre los principales mercados se destacan Países Bajos (13,7 %), Corea del Sur (12,9 %), Taiwán (11,5 %), Turquía (10,9 %) y Chile (7,8 %), entre otros.
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¿Por qué el carbón seguirá siendo un mineral a tener en cuenta en el sector?
En 2025, el consumo de carbón a nivel global volvió a batir récords, superando los 8.800 millones de toneladas. Colombia sigue siendo uno de los principales exportadores mundiales de carbón térmico, y el desafío actual es eficiencia y adaptación: márgenes más estrechos por cargas impositivas adicionales exigen excelencia operativa, disciplina financiera y una visión estratégica clara en un mundo que aún necesita carbón para garantizar la seguridad energética, en un esquema de transición en el que se combinan las fuentes de generación tradicionales con las renovables.