Consorcio chino se quedó con proyecto de cobre El Alacrán en Córdoba

El consorcio chino JCHX Mining Management adquirió toda la propiedad del proyecto de cobre El Alacrán, ubicado en Puerto Libertador, Córdoba, en el Caribe colombiano. Según se señaló, lo que se busca es que la compañía y el proyecto consoliden su potencial en la minería.
La operación se concretó a través de la adquisición de Minerales Córdoba y Exploradora Córdoba, que son subsidiarias de Córdoba Minerals, y a su vez, responsables de la operación en Colombia. A lo que se añadió que la transacción refleja el interés de los inversionistas internacionales en el potencial que tiene este proyecto de cobre.
Hasta la fecha, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) debe otorgar la respectiva licencia con la finalidad de avanzar en el montaje y la construcción de la obra, lo que, según lo manifestaron las compañías, contribuiría al desarrollo económico de la región, puesto que generaría empleo y también recursos en regalías, impuestos y otros sectores económicos.
Destacado: Entrevista | Presidente de la ANM: Colombia sí necesita explorar más en minería para activar su potencial
De esta forma, el consorcio chino sería el encargado de desarrollar el proyecto, ya que cuenta con una amplia experiencia técnica. Adicionalmente, se mencionó que el negocio no impacta los compromisos regulatorios o legales de la iniciativa, sino que estos procesos tendrán un estricto cumplimiento dentro del marco normativo colombiano y de los estándares ambientales y sociales a los que haya lugar.
El consorcio chino JCHX Mining Management adquirió toda la propiedad del proyecto de cobre El Alacrán, ubicado en Puerto Libertador, Córdoba, en el Caribe colombiano. Según se señaló, lo que se busca es que la compañía y el proyecto consoliden su potencial en la minería.
La operación se concretó a través de la adquisición de Minerales Córdoba y Exploradora Córdoba, que son subsidiarias de Córdoba Minerals, y a su vez, responsables de la operación en Colombia. A lo que se añadió que la transacción refleja el interés de los inversionistas internacionales en el potencial que tiene este proyecto de cobre.
Hasta la fecha, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) debe otorgar la respectiva licencia con la finalidad de avanzar en el montaje y la construcción de la obra, lo que, según lo manifestaron las compañías, contribuiría al desarrollo económico de la región, puesto que generaría empleo y también recursos en regalías, impuestos y otros sectores económicos.
Destacado: Entrevista | Presidente de la ANM: Colombia sí necesita explorar más en minería para activar su potencial
De esta forma, el consorcio chino sería el encargado de desarrollar el proyecto, ya que cuenta con una amplia experiencia técnica. Adicionalmente, se mencionó que el negocio no impacta los compromisos regulatorios o legales de la iniciativa, sino que estos procesos tendrán un estricto cumplimiento dentro del marco normativo colombiano y de los estándares ambientales y sociales a los que haya lugar.
—