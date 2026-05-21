Magneto y la Universidad EAFIT lanzan curso sobre gestión de marca empleadora en la era de IA

Magneto365 y la Universidad Eafit anuncian el inicio del curso gestión de marca empleadora en la era de la IA, un programa diseñado para que los líderes de talento humano comprendan y apliquen la inteligencia artificial como herramienta estratégica para atraer, fidelizar y desarrollar talento en sus organizaciones.
Y es que las cifras demuestran que, el 67 % de las organizaciones a nivel mundial ya utiliza alguna forma de IA en sus procesos de reclutamiento, y el 75 % de los profesionales de recursos humanos la señala como su principal prioridad de inversión tecnológica.
Solo entre 2024 y 2025, la adopción de IA en reclutamiento creció un 76 % año sobre año, según el reporte Global Talent Intelligence de LinkedIn.
Las tres aplicaciones más extendidas de la IA en los procesos de selección son: la automatización de la redacción de descripciones de cargo (61 % de las organizaciones), la comunicación con candidatos (55 %) y el filtrado de hojas de vida (45 %).
A estas se suma el uso de analítica predictiva para anticipar brechas de talento, y optimizar la experiencia del empleado a lo largo de todo su ciclo de vida en la organización.
Así las cosas, el curso, que se desarrolla en modalidad bimodal del 27 de mayo al 22 de junio de 2026, combina fundamentos conceptuales con casos prácticos de organizaciones reales.
Es decir, los participantes trabajarán en el diseño de su propia estrategia de marca empleadora, aprenderán a diagnosticar su posicionamiento actual, y explorarán cómo integrar herramientas de IA en cada etapa del ciclo del talento: desde la atracción y el onboarding hasta la fidelización y el offboarding.
El programa también aborda un tema que pocas formaciones en el mercado incluyen: la transformación que deben atravesar las áreas de gestión humana para operar efectivamente con inteligencia artificial, incluyendo consideraciones éticas, gestión de riesgos y nuevos indicadores de desempeño.
«La marca empleadora ya no se construye solo con comunicación. Se construye con datos, con experiencias personalizadas y con decisiones informadas. La IA es hoy el habilitador central de esa transformación, y las áreas de talento humano necesitan entenderla para liderarla«, explicó Julia Gonzalez, líder Corporate de Magneto.
El curso tiene una duración de 24 horas, con sesiones los lunes y miércoles de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Está dirigido a directores, jefes, coordinadores y analistas de gestión humana, así como a consultores y especialistas en talento que buscan fortalecer sus competencias en diseño e implementación estratégica de marca empleadora.
Para las personas interesadas, las inscripciones están abiertas en: ecommerce.eafit.edu.co/es/cursos-y-diplomados/gestion-de-marca-empleadora-en-la-era-de-la-ia