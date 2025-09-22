Acción de Cementos Argos al alza tras anuncio de recompra de títulos

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 19 de septiembre de 2025 en 1.858,13 puntos, registrando al cierre del viernes una variación semanal de + 0,92 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 34,69 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 1.900 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 1.740 puntos. RSI se ajusta a niveles de sobrecompra semanales.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $1.2 billones, mostrando una fuerte variación positiva en este ítem de + 145,50 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $501.109 millones.
Estas fueron las cinco acciones más destacadas en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar, la compañía textil Fabricato (Fabricato) que sube 40,63 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) que avanzaron 24,83 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de Cementos Argos ordinaria (Cemargos) que incrementaron su valor 14,57 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de Terpel (Terpel) que presentaron una valorización de 9,80 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Cementos Argos preferencial (PF Cemargos) que sube 9,56 %.
Los títulos de Valores Simesa (Valsimesa) bajaron – 20,00 % en su acumulado semanal y se convierten en el activo con peor desempeño de la semana.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap