Acción de Cementos Argos marca la mayor caída de la jornada

El Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 21 de agosto de 2025 en 1.852,35 puntos registrando una variación negativa de – 0,16 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 34,27 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.800 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.860 puntos. Indicadores como el RSI se ajustan a niveles de sobrecompra.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $116.911 millones, mostrando una variación negativa de 12,00 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $132.907 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol sin cambios 0,00 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $26.292 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest + 0,24 %) que negoció $21.343 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Cementos Argos ordinaria (Cemargos – 2,67 %) que transaron un monto de $12.794 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Cementos Argos preferencial (PFCemargos) que retrocede – 4,59 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Cementos Argos ordinaria (Cemargos) que caen – 2,67 %.
- Finalmente, las acciones de Grupo Bolívar (Grubolivar) que bajaron – 2,29 %.
Las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) suben 3,27 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap