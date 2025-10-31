Acción de Davivienda baja en jornada de corrección bursátil en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 30 de octubre de 2025 en 1.990,74 puntos registrando una variación negativa de – 0,15 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 44,30 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.920 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.996 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $115.543 millones, mostrando una fuerte variación negativa de 55,00 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $256.779 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,36 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $26.143 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos al ETF iCOLCAP (iCOLCAP + 0,23 %) que negoció $19.963 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol – 0,55 %) que transaron un monto de $14.869 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Davivienda preferencial (PFDavvnda) que retrocede – 3,38 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Grupo Bolívar (Grubolivar) que caen – 2,04 %.
- Finalmente, las acciones de Conconcreto (Conconcret) que bajaron – 1,37 %.
Las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) suben 9,88 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap