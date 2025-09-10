Acción de El Cóndor tuvo fuerte alza en medio de jornada bursátil negativa en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del nueve de septiembre de 2025 en 1.867,99 puntos registrando una variación negativa de – 0,17 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 35,40 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.820 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.900 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $85.182 millones, mostrando una variación negativa de 4,40 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $89.088 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (variación del precio de + 0,58 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $20.928 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (variación del precio de + 0,55 %) que negoció $15.408 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones ordinarias de Grupo Cibest (variación del precio de – 0,33 %) que transaron un monto de $8.136 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Canacol Energy (CNEC) que retrocede – 2,56 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Davivienda preferencial (PF Davivienda) que caen – 2,42 %.
- Finalmente, las acciones de Grupo Energía Bogotá (GEB) que bajaron – 1,68 %.
Las acciones de la constructora El Condor (El condor) suben 10,00 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap