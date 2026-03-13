Acción de ISA, la que más cae en nueva jornada negativa en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 12 de marzo de 2026 en 2.172,32 puntos registrando una fuerte variación negativa de – 4,53 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 5,04 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva una tendencia bajista diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.100 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.280 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $299.301 millones, mostrando una fuerte variación positiva de 66,90 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $179.363 millones.
Recomendado: Consejo de Estado ratifica nulidad de la elección de Jorge Carillo como presidente de ISA al negar solicitud de aclaración
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 2,80 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $124.154 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest – 5,71 %) que negoció $73.295 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones ordinarias de Grupo Cibest (Cibest – 7,44 %) que transaron un monto de $34.695 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, ISA (ISA) que retrocede – 9,49 %.
- En la segunda casilla, los títulos Grupo Sura preferencial (PFGrupsura) que caen – 7,91 %.
- Finalmente, las acciones ordinarias del Grupo Cibest (Cibest) que bajaron – 7,44 %.
Las acciones de la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol) suben 2,80 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap