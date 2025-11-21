Estas son las acciones en Colombia que recomiendan los expertos para invertir

La más reciente encuesta de opinión financiera, que desarrollan Fedesarrollo y la Bolsa de Valores, indica cuáles son las acciones en Colombia más recomendadas por los especialistas del mercado nacional para el mes de noviembre.
Esta medición consulta a los expertos acerca de los tres títulos que consideran más atractivas dentro de las que componen el índice MSCI Colcap.
En noviembre, el top de las acciones en Colombia recomendadas para invertir fue liderado por la acción preferencial de Davivienda al ser seleccionada por el 54,5 % de los analistas.
“En segundo, tercer y cuarto lugar, se ubicaron la acción preferencial de Grupo Argos y la acción ordinaria y preferencial de Grupo Cibest al ser seleccionadas cada una por el 36,4 % de los analistas”, indica la medición.
Otras acciones en Colombia atractivas para invertir
A estas acciones en Colombia les siguieron la acción preferencial de Grupo Sura, seleccionada por el 27,3 % de los analistas, y la acción ordinaria de Mineros, seleccionada por el 18,2 % de los analistas.
“Este mes se observó un incremento en el apetito por las acciones del sector financiero, holdings y petrolero respecto al mes anterior y una disminución en el apetito por las acciones del sector energético”, complementa el informe.
Sobre los factores para invertir, la medición encontró que la política fiscal se mostró como el aspecto más relevante a la hora de invertir, al ser elegido por el 56 % de los analistas (frente al 58,3 % en el mes anterior).
Recomendado: Cementos Argos reveló los resultados de su recompra de acciones: fue el mayor monto en el mercado colombiano
“A este le siguen las condiciones sociopolíticas, que se ubicaron en segundo lugar, con el 20 % (frente al 20,8 % en el mes anterior)”, complementa el informe.