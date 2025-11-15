Cementos Argos reveló los resultados de su recompra de acciones: fue el mayor monto en el mercado colombiano

Cementos Argos dio a conocer que completó de manera satisfactoria la readquisición de 65,63 millones de acciones ordinarias y acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, que fue anunciada al mercado en septiembre pasado.
Los recursos destinados para esta recompra vinieron de la combinación de activos con Summit Materials y la posterior venta a Quikrete, que representaron para la empresa de cementos recursos por cerca de US$4.071 millones.
En el resumen de la recompra, Cementos Argos informó que se hizo a un precio de $13.659 por acción, por un total de $896.454 millones, de acuerdo con los términos de la oferta que lanzó el pasado cuatro de octubre. Su matriz, Grupo Argos, recibió $493.000 millones que serán destinados a la reducción de su deuda neta.
Esta oferta de readquisición fue adicional e independiente al programa vigente de recompra de acciones que ha venido ejecutando Cementos Argos, según se informó en ese momento.
Detalles de la recompra de Cementos Argos
De acuerdo con Cementos Argos, la readquisición representa el monto máximo readquirido en una única operación tanto para sus accionistas como para el mercado de capitales colombiano en general.
El proceso de adjudicación se realizó por rondas. En la primera ronda cada accionista que hubiera presentado aceptaciones recibió hasta el número de acciones que le correspondía, de acuerdo con su participación en el capital de la compañía, tomando las acciones en circulación.
A partir de la segunda ronda, el remanente, se asignó bajo la modalidad “uno a uno”, entregando una acción a cada accionista con aceptaciones pendientes hasta agotar el monto máximo de la oferta.
Así, se demuestra “la firme convicción de la compañía en los fundamentales de su acción, así como su compromiso con entrega de valor tangible a los accionistas, que este año han tenido un retorno de 25 % por distribuciones”.
También se afirmó que, de forma posterior a esta readquisición de acciones, Grupo Argos conserva su participación controlante en el capital social de la Compañía y no se presentaron cambios materiales en su composición accionaria.
