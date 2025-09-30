En una reunión extraordinaria celebrada este martes, la Asamblea de Accionistas de Cementos Argos aprobó la distribución de US$230 millones mediante un mecanismo de readquisición de acciones, dirigido a la totalidad de los accionistas de la compañía.
La decisión contó con una asistencia del 83,26 % de las acciones ordinarias en circulación y el voto favorable del 99,44 % de las que estaban presentes y representadas.
Los recursos a distribuir provienen de la desinversión de las operaciones estadounidenses de la cementera, materializada en febrero de 2025 con la venta de Summit Materials a Quikrete por aproximadamente US$2.875 millones en efectivo.
Esta transacción se sumó al valor generado en 2024 por la combinación inicial de los activos de Argos USA con Summit Materials, operaciones que en conjunto representaron para la compañía de Grupo Argos un valor cercano a US$4.071 millones.
Así las cosas, la distribución aprobada equivale al 5,65 % del valor total recibido por estas dos transacciones y representa menos del 10 % de la caja actual de la compañía, según informó Cementos Argos en un comunicado oficial.
Así será la operación de Cementos Argos para distribuir US$230 millones
La propuesta, originalmente presentada por Grupo Argos en su calidad de accionista mayoritario de Cementos Argos, busca materializar una forma «simple, eficiente y equitativa» de devolver valor a los inversionistas antes del cierre del 2025.
La readquisición será adicional e independiente al programa vigente de recompra de acciones que actualmente ejecuta la compañía.
El precio establecido para la operación es de $13.659 por cada acción, tanto para títulos ordinarios como para preferenciales, en una fórmula que se determinó con base en el punto medio del rango de valoración estimado por Inverlink S.A.S. para el negocio operativo de Cementos Argos en el proyecto de escisión, ajustado por el número de acciones en circulación.
La oferta se instrumentará a través del mecanismo independiente regulado por la Bolsa de Valores de Colombia, lo que según la compañía tiene un efecto positivo adicional sobre la liquidez de la especie.
De acuerdo con la proposición aprobada este martes, tras haberse surtido los procesos y autorizaciones necesarios, la oferta de readquisición deberá formularse a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebración de la reunión extraordinaria.
El periodo de aceptación iniciará a partir de la fecha de formulación de la oferta y tendrá una duración de entre 20 y 25 días hábiles, con un plazo máximo establecido para el 14 de noviembre de 2025. Los demás términos operativos para realizar y ejecutar la oferta serán definidos por la compañía y comunicados oportunamente.
Cementos Argos enfatizó que la distribución no compromete ni su posición financiera ni su plan de crecimiento, el cual mantiene su foco en el mercado estadounidense. La compañía señaló que su situación de caja permanece «muy saludable» tras la operación.